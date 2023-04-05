Samanyolu Haber /Gündem / CHP ve İYİ Parti 10 il için "fermuar" modelinde anlaştı! /05 Nisan 2023 14:02

CHP ve İYİ Parti 10 il için "fermuar" modelinde anlaştı!

CHP ve İYİ Parti, 10 ilde aday listeleri için "fermuar" modelinde anlaştı. Buna göre, 10 ilin 7'sinde CHP'nin adayı, 3'ünde İYİ Parti'nin adayı ilk sırada yer alacak

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için çalışmalara hız verdi.
Bazı illerde ortak milletvekili adayı listesi üzerinde çalışan iki parti, Millet İttifakı'nın milletvekili sayısını artırmak için, milletvekili çıkarma olasılığı düşük olan illerde seçime, fermuar modeliyle girme kararı aldı.
Listede her iki parti adayının birbirini izlediği fermuar yöntemi, ağırlıklı olarak milletvekili sayısı 5 ve altında olan Aksaray, Gümüşhane ve Çorum gibi küçük illerde uygulanacak. Fermuar modeliyle seçime girilecek illerdeki aday liste sıralaması, CHP ve İYİ Parti'nin önceki seçimlerde aldığı oy oranı ve seçmenin eğilimine göre belirlenecek.

AA'nın haberine göre; 10 ilin 7'sinde CHP'nin adayı, 3'ünde İYİ Parti'nin adayı ilk sırada yer alacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP ve İYİ Parti 10 il için "fermuar" modelinde anlaştı! Sonraki Haber >>

Bakan'a açılış şoku: Boş meydana konuştu

Bakan'a açılış şoku: Boş meydana konuştu

Kürsüden kurşun fırlattı

Kürsüden kurşun fırlattı

Enes Kanter 15 Temmuz'u anlattı

Enes Kanter 15 Temmuz'u anlattı

Mescid-i Aksa'da büyük gerginlik

Mescid-i Aksa'da büyük gerginlik

Nebati yine olay oldu

Nebati yine olay oldu

Olmayan dairelerde sahte seçmenler

Olmayan dairelerde sahte seçmenler

Bakana meydan dayağı attılar

Bakana meydan dayağı attılar

New York'ta tarihi gün

New York'ta tarihi gün

ABD'de tarihi anlar: Trump 'tutuklandı' hakkındaki 35 ayrı suçlama için bakın ne dedi

ABD'de tarihi anlar: Trump 'tutuklandı' hakkındaki 35 ayrı suçlama için bakın ne dedi

Enes Kanter 'İftar Zamanı' programında

Enes Kanter 'İftar Zamanı' programında
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:22:43