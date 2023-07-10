Samanyolu Haber /Gündem / CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan 'Tanju Özcan' kararı /10 Temmuz 2023 16:25

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan 'Tanju Özcan' kararı

Kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP yönetimi tarafından 20 Temmuz’da savunma vermeye çağırıldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararıyla kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın dosyası görüşüldü.

BirGün'ün aktardığı habere göre; Bolu’dan Ankara’ya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifasını talep ederek “değişim yürüyüşü” başlatan Özcan 20 Temmuz’da savunma yapmaya çağrıldı.

12 TEMMUZ'DA AÇIKLAMA YAPACAK
Partisinden 1 yıl süreyle ihraç edilen ve bu süre dolan Tanju Özcan, 12 Temmuz Çarşamba günü yürüyüşünü tamamlayarak CHP Genel Merkezi önünde açıklama yapacak.
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