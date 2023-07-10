'AB' ortakların arasına girdi: 'Önceliğimiz olamaz!'

Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Milletvekili Doğan Bekin "AB, Türkiye'nin önceliği olamaz" dedi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Vilnius'a hareket etmeden önce gündeme dair yaptığı açıklamalarda, "Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım" ifadelerini kullandı.







Erdoğan Vilnius’a gitmeden önce açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda 50 yıldır bekletildiğini ve neredeyse tüm NATO üyelerinin AB üyesi olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım. Milletimiz bizden beklentisi var, 50 yılı aştı. Biz Türkiye'yiz çat kapı ülkesi değiliz" diye konuştu.





Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ise Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "AB, Türkiye'nin önceliği olamaz" dedi.





AB ile ilişkilerde, tam üyelik yerine eşitler arası bir anlayışa dayanan ilişkileri, Türkiye'nin çıkarlarına daha uygun bulduklarını belirten Bekin, "AB, Türkiye'nin önceliği olamaz. Parti olarak üretim, istihdam ve ihracata yönelik yerli ve milli politikaların ve D-8 projesinin bir an önce hayata geçirilmesini önemsiyoruz. Bu nedenle Türkiye'yi ekonomik çıkar kaygılarıyla tek taraflı olarak AB'ye yaklaştırmak, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da hiçbir sonuç vermeyecektir. Türkiye'nin geleceğini AB üzerine inşa etmek, zaman kaybından başka bir şey değildir" diye konuştu.









