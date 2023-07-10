Samanyolu Haber /Gündem / 8.2 milyon Euro vurgun yaptı, paraları minibüsle Türkiye'ye getirdi /10 Temmuz 2023 16:49

8.2 milyon Euro vurgun yaptı, paraları minibüsle Türkiye'ye getirdi

Almanya’nın Bremen kentinde çalıştığı şirketten 8.2 milyon Euro'luk vurgun yaptığı iddia edilen Türk asıllı Yasemin Gündoğan’ın Türkiye’de olduğu, Bilecik’te yatırım amaçlı arsa baktığı öne sürüldü. Gündoğan’ın çaldığı iddia edilen parayı tazmin eden Alman sigorta şirketi bu yeni bilgi üzerine harekete geçti.

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2021 yılı mayıs ayında Almanya’nın Bremen kentinde çalıştığı şirketten bir soygunla 8.2 milyon euro (yaklaşık 234 milyon TL) çaldığı iddia edilen Türk asıllı Yasemin Gündoğan’ın, Türkiye’ye kaçtığı Alman basınına yansımıştı. Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu’nun haberine göre Alman Die Welt’te, Gündoğan’ın soygunda kendisine yardım eden arkadaşları ile Ege’de havuzlu bir villada kaldığı yer almıştı.

PARALARI MİNİBÜSE YÜKLEDİ, TÜRKİYE'YE KAÇTI
Die Welt’in haberine göre, Gündoğan 41 yaşındaki güvenlik personeli Henning B. İsimli Alman vatandaşının yardımlarıyla paraları çöp arabasıyla şirketten çıkardı. Berlin’den kiralanan ve daha sonra sahte plaka takılan minibüse paraları yükleyerek Türkiye’ye kaçtı. Gündoğan’a Türk asıllı Büşra Ş. ve Büşra’nın arkadaşı Yiğit T. Yardım etti. Büşra Ş., iki hafta sonra Almanya’ya geri döndüğü sırada yakalandı.

Kayıplara karışan Gündoğan’ın Türkiye’de olduğu, Bilecik’te yatırım amaçlı arsa baktığı öne sürüldü. Gündoğan’ın karayoluna yakın mevkilerde arsa ararken görüldüğü ve arkadaşları ile birlikte Bilecik taşrasında bulunduğu bildirildi. İddialar üzerine Alman sigorta şirketi Türk yargısına başvurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe veren avukat Doğan Uysal, olayla ilgili diğer şüpheli Yiğit T. hakkında yakalama kararı bulunduğuna ve infaz edilemediğine dikkat çekti.
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