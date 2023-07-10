Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den "Türkiye'nin AB'ye üyeliği" hakkında açıklama /10 Temmuz 2023 17:02

ABD'den "Türkiye'nin AB'ye üyeliği" hakkında açıklama

Beyaz Saray'dan Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin yapılan açıklamada "ABD, Türkiye'nin AB üyeliği arzusunu her zaman destekliyor ve desteklemeye devam edecek" denildi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "50 yılı aşkın zamandır Avrupa Birliği kapısında bekletilen Türkiye var. Türkiye'yi bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum. Türkiye'nin AB'de önünü açın. Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım" açıklamasının ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

"DESTEKLİYORUZ"
Beyaz Saray, ABD'nin Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik hedeflerini her zaman desteklediğini ve desteklemeye devam ettiğini belirterek, bu görüşmelerin Türkiye ile bloğun 27 üyesi arasında bir mesele olduğunu söyledi.
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