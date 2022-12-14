Samanyolu Haber /Gündem / CHP'de hareketli saatler: Kılıçdaroğlu özel uçakla İstanbul'a dönüyor /14 Aralık 2022 18:17

CHP'de hareketli saatler: Kılıçdaroğlu özel uçakla İstanbul'a dönüyor

Gazeteci İsmail Saymaz, Berlin'de bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesinin ardından; özel uçakla Türkiye'ye dönme kararı aldığını açıkladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Berlin gezisini takip eden İsmail Saymaz, katıldığı Halk TV canlı yayınında CHP liderinin programı hakkında yeni bilgiler paylaştı. 

Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir ziyaret sonrası oteline döndüğünü, İmamoğlu ile 15 dakika görüşme yaptığını belirtti. 

KILIÇDAROĞLU TÜM PROGRAMLARINI İPTAL ETTİ
Kılıçdaroğlu ile birlikte Almanya'da bulunan CHP Berlin Başkanı Kenan Kolat da, "Bugünkü programlar iptal edildi. Gelişmelerden sizi haberdar edeceğiz" açıklamasını yaptı. 

İSTANBUL'A DÖNÜYOR
Son olarak, Saymaz, İmamoğlu'na verilen cezanın ardından Kılıçdaroğlu'nun kesin olarak Türkiye'ye dönüş hazırlığında olduğunu söyledi.

Saymaz, "Kılıçdaroğlu ve CHP heyeti özel uçakla İstanbul’a dönüyor" dedi.

YAVAŞ'TAN DESTEK
Diğer yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Twitter'dan paylaşımda bulunarak, "Hiçbir siyasi çıkarın, halkımızın iradesinden üstün olmasını kabul etmiyoruz" dedi.
   
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