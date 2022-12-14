Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan ilk tepki: 'Halkın verdiği yetkiyi hiçbir insan alamaz' /14 Aralık 2022 18:24

İmamoğlu'ndan ilk tepki: 'Halkın verdiği yetkiyi hiçbir insan alamaz'

Hakkında siyasi yasak ve hapis cezası verilen Ekrem İmamoğlu, karar sonrası ilk değerlendirmesini yaptı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nu 2 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, İmamoğlu hakkında TCK'nin "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" konusunu içeren 53. maddesinin uygulanmasına da hükmetti. 

İmamoğlu, kendisine verilen siyasi yasak ve hapis cezasının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de bulunduğu makam odasında konuşan İmamoğlu, "Halkın verdiği yetkiyi öyle bir avuç insan alamaz. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah'ın izniyle" dedi.

ÇAĞRI YAPMIŞTI
İmamoğlu, duruşmaya verilen aranın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yargılandığı davaya ilişkin kararın açıklanacağı 16.00'da bütün İstanbulluları İBB önüne davet etti. İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum" açıklamasında bulundu.
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