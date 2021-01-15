Samanyolu Haber /Gündem / CHP'de kritik istifa! /15 Ocak 2021 09:30

CHP'de kritik istifa!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibinde kritik bir istifa geldi..

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinde kritik bir istifa haberi geldi. Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı ekonomist Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken istifa ettiğini duyurdu.

CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı ekonomist Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken sosyal medya hesabından istifa kararı aldığını duyurdu.

Twitter’dan açıklama yapan Eken, şu ifadeleri kullandı:


NEDENİ BABACAN MI?
CHP'ye yakın kaynaklardan edinilen kulis bilgisine göre, Kılıçdaroğlu'nun ekonomi kurmaylarıyla yaptığı rutin toplantılardan birinde "AKP'nin ekonomi politikalarını eleştirin, Babacan dönemini de eleştirebilirsiniz ancak ismini verip onu direkt suçlamayın." dediği ve Kılıçdaroğlu'nun ekonomi başdanışmanı Prof. Dr. Eken'in istifa kararını bunun üzerine aldığı iddia ediliyor. 

Parti içinde Babacan hassasiyetinin daha fazla istifa getireceği, hatta CHP içerisinde önemli isimlerin de istifa edecekler arasında olduğu, iddia edilen kulis bilgileri arasında yer alıyor.


 
CHP'ye yakın kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun, Babacan'ın ekonomi politikalarına ilgi göstermesini ideolojik bir sapma olarak değerlendiriyor ve CHP'nin ekonomi politik alanda bir kimlik sorunu yaşadığını iddia ediyorlar.
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