Samanyolu Haber /Gündem / CHP'de sıcak gelişme: 'Kongreler sürecinin başlatılmasına karar verdik' /06 Haziran 2023 16:39

CHP'de sıcak gelişme: 'Kongreler sürecinin başlatılmasına karar verdik'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tüm Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin istifasını kabul etmesi sonrası dün belli olan yeni A Takımı, bugün ilk kez bir araya geldi. MYK toplantısı sonrası CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulundu.

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Öztrak, MYK toplantısından kongreler sürecinin başlatılması kararının çıktığını söyledi. Öztrak ayrıca, CHP tüzüğünün bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair bir komisyon kurulacağını açıkladı.

Öztrak'ın konuşması şöyle:

"Toplantımızın gündeminde, yaşanan seçim sürecinin değerlendirilmesi, partimizin olağan kongreler sürecinin başlatılması, ülke gündemine dair değerlendirmeler ve yaklaşan yerel yönetim seçimlerine yapılacak hazırlıklar vardı.

Parti Meclisi toplantımızda yapılan değerlendirmeler ışığında, kongreler sürecinin bugün başlatılmasına ve mevzuattaki asgari süreler dikkate alınarak hızla tamamlanmasına karar verdik. Ayrıca tüzüğümüzün bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dönük örgütümüzün taleplerini dikkate alacak bir komisyonun kurulmasına da karar verdik."

'BU PARTİDE KİMSE AKLINA ESTİĞİ GİBİ KARAR ALAMAZ'

Öztrak, açıklama sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Başarısız geçen seçimin ardından Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında koltuk savaşı mı var?” sorusuna Öztrak şöyle yanıt verdi:

“CHP bir çadır partisi değildir. Dünyada eşine az rastlanır bir maziye sahiptir. Bu partide kimse aklına estiği gibi karar alamaz, partinin kurullarında karar alınır. Genel başkanımızı il ve ilçe belediye başkanlarıyla hasılı tüm seçilmişlerimizle sorunlar meseleler hakkında istiarelerde bulunur, bu istişarelerden farklı sonuçlar çıkarmamak lazım."

'ÖZELEŞTİRİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR'
“Başarısız geçen seçimin ardından CHP yönetimi olarak özeleştiriniz nedir?” sorusuna ise Öztrak şu yanıtı verdi:

“Özeleştiri ve buna dair tespitler süreci devam ediyor. Bu konuda karar aldık ve arkadaşlarımız çalışıyor. Bunu önümüzdeki süreçte daha detaylı açıklama imkânı bulacağız diye düşünüyorum. Asgari sürelerden ne anladığımıza geldiğimizde, tüzük değil mevzuat dedim. En hızlı şekilde kongreler sürecini tamamlayacağız. Bu ekim ortası olur, bakalım. Bu hızla yürütülecek. Ama yolda yürütülürken bakalım.”
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