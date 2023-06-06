Büyükada davası sanıkları beraat etti





Duruşmada mütalaasını özetleyen savcı, Taner Kılıç'a üzerine atılı suçtan ceza verilmesini, İdil Eser, Günal Kurşun ve Özlem Dalkıran'a ise beraat verilmesini istedi.





Kararını açıklayan mahkeme heyeti, yargılanan insan hakları savunucuları hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.





Büyükada’da gerçekleştirilen rutin bir insan hakları çalıştayına katılan on hak savunucusu, 5 Temmuz 2017’de polis baskını ile gözaltına alınmışlardı.





13 gün süren gözaltı sürecinin ardından, içlerinde Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser’in de bulunduğu altı kişi 18 Temmuz’da; iki kişi ise 23 Temmuz’da tutuklanmıştı.





Tutukluluk kararının ardından yaklaşık üç ay sonra İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 10 hak savunucusunun yanı sıra Uluslararası Af Örgütü Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç da 11'inci sanık olarak yer almıştı.





Hak savunucularının “örgüt üyeliği” ve “örgüte üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek” suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.





İstanbul’da tutuklanan hak savunucularının tamamı, davanın ilk duruşmasında tahliye edilmiş, Taner Kılıç’ın ise tutukluluğunun devamına karar verilmişti.