Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bir sohbetinde yerel seçimlerle ilgili konuştu. Konuşmasında partizanlık yapmadığını savunan Ünlü, Cumhuriyet’in aktardığına göre şu ifadeleri kullandı: “Tehlike büyük. İstanbul’da işte önümüzde belediye işi var, görüyorsunuz ortalığı, olayları yani önceki belediyede İstanbul’un ne hale geldiği, bu belediyede neler yapıldığı ne zararlar ne zevaller ne kazanımların geri gittiği ortadadır. Onun için yani rehavete de çok kapılmamak lazım ama İstanbul da maalesef karşı taraf, Ankara’da da öyle İzmir zaten öyle de. Ama İstanbul’da hâlâ durum bu şekilde. Üsküdar’da bile düşün, Üsküdar bizim sohbet yerlerimiz Ünalan… O zamanlar öyle değildi. Şimdi tabii bu sohbetsizlikten, ilimsizlikten, şuursuzluktan insanlar değişik değişik tavırlar takılıyorlar, farklı saiklerle işler yapıyorlar.”







Ünlü, şöyle devam etti: “Burada önümüzde yine yani durumumuz da çok iç açıcı değil, bu kadar yakına gelmesi tehlikenin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Allah muhafaza yani. Bir omuzluk işleri kalmıştı. Yani biz burada uğraşıyoruz. Kendimize göre işte hem de arif yapıyoruz. Biz siyaset yapmıyoruz, partizanlık yapmıyoruz, particilik yapmıyoruz, Allah için konuşuyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama yani bu mesele de mühimdir. Bu mesele de mühimdir. 7 ay mı var, ne var hemen seçim var. Yine birkaç ay sonra mitingler başlayacak. Yani işte bile birkaç ay da evvel başlanıyor Onun için yani İstanbul’un mutlaka tabii… Yani biz hiçbir zaman bu mahza hayırdır, şu parti tam hayırdır, şu parti tam hak üzeredir demiyoruz, diyemiyoruz.





“BİZ DEMOKRASİYİ REDDEDİYORUZ”

Bu düzende diyemeyiz. Biz şeriatçıyız, biz demokrat değiliz, demokrat değiliz, demokrasiye inanmıyoruz reddediyoruz. Biz şeriat ehliyiz. Ancak bizi yöneten de o içki koyuyor bu içki koymuyor diyelim belediyeyi aldığı zaman tesislere bu bizim için önemli mi? Önemli. O PKK’cı alıyor bu almıyor, önemli mi önemli. Cenazemiz yarın birinin ele düşecek biri yıkayacak. Kimin yıkayacağı efendim, adam göndermişler kadroya adam hiçbir şey bilmiyor. Niye? HDP’nin bilmem ne derneğinin şeyiyle hamili kart yakınımdır demiş almışlar burada işe. Burada cenaze imamları anlatıyorlar ya adam ne cenaze biliyor ne Kur’an biliyor. Göndermişler demişler cenaze yıkamacı. Milletin ölüsü kimin elinde kalacak? Bu önemli mi? Bunu konuşuyoruz. Yoksa burada yani şeriat devletindeymiş zaten şeriat hükümleriyle icra olsa hiç konuşmamıza gerek kalır mı? Hiç konuşmamıza gerek kalmaz. O bakımdan biz burada ne kadar kazanım İslam adına ehlisünnet adına ne kadar kare kazanırsak o kadar kâr biliyoruz. Allah bu kararımızı tamamını erdirsin de tamamen İslam nizamını nasip eylesin.”