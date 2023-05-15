Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den ikinci tur açıklaması: Esas seçim şimdi başlıyor /15 Mayıs 2023 13:38

CHP'den ikinci tur açıklaması: Esas seçim şimdi başlıyor

CHP'den YSK önünde yurt dışı oylarına ilişkin açıklama geldi. Levent Gök, seçimin ikinci tura gitmesinin artık kesin olduğuna işaret etti. Gök, "Esas seçim şimdi başlıyor" dedi.

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CHP'den kesim seçim sonuçlarına ilişkin yeni bir açıklama geldi. Partinin Ankara Milletvekili Levent Gök, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde bir açıklama yaptı.

YSK'da yurt dışı oylarının sayımına ilişkin bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Gök, "Türkiye'deki diğer sonuçları hariç tutarak yurt dışı oyların sayımının tamamlandığını görüyoruz. Şu ana kadar yurt dışı oylardan gelen sonuçlara göre yüzde 56-57 civarında, Sayın Kılıçdaroğlu'nun 40-42 civarında, Sayın Oğan'ın da yüzde 2 civarında oy aldığı görülüyor" dedi.

Bu oranlar ikinci tura işaret ediyor
Halktv.com'da yer alan habere göre sonuçları henüz işlenmeyen yüzde 2'lik bir dilim kaldığını söyleyen CHP'li Gök, bu oranların seçimin ikinci tura gittiğine işaret ettiğini söyledi. Gök, bu konuyla ilgili resmi açıklama için YSK hakimlerinin açıklamalarının beklenmesi gerektiğini belirtti. 

"Esas seçim şimdi başlıyor"
Türkiye'nin ilk kez ikinci turlu bir seçim için sandık başına gideceğini söyleyen Gök, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı olarak girdiği seçimde seçilememiştir. Genel başkanımız ikinci tura kalmıştır. İkinci turda herkesin sorumluluk içerisinde hazırlanması gerekiyor. Esas seçim şimdi başlıyor" dedi.
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