Samanyolu Haber /Politika / CHP'den seçim tutanağı açıklaması /16 Mayıs 2023 20:15

CHP'den seçim tutanağı açıklaması

14 Mayıs seçimlerinin ardından YSK sistemindeki verilerin siyasi partilerle paylaşılması çok sayıda sandık tutanağında yanlışlık yapıldığını ortaya çıkardı. Sayısız usulsüzlük tespiti sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) peş peşe açıklamalar geldi.

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CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, YSK verisiyle uyuşmayan sandıklara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erkek’in açıklaması şöyle:

“Tüm sandık sonuç tutanaklarımızı biz sistemimize girdik. YSK da girdi. YSK verisiyle uyuşmayan sandıklara ilişkin itirazlar ilçe seçim kurullarına yapıldı. Düzeltmeler ilçe seçim kurulları tarafından yapılacaktır. Her bir oyun takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

MANSUR YAVAŞ: SÜRECİ ÇOK YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Mansur Yavaş da söz konusu iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Yavaş şunları söyledi:

“Tüm sandık sonuçlarını tek tek inceliyor, sorun gözükenlerin hepsine gerekli itirazlarımızı yapıyoruz. Süreci çok yakından takip etmeye devam edeceğiz. Lütfen endişe etmeyin.”

KAFTANCIOĞLU: İÇİNİZ RAHAT OLSUN

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise açıklamasında şunları kaydetti:

"Sevgili İstanbullular; İstanbul Modeli kapsamında 5. Etap olan raporlamayı kamuoyuyla paylaşmak için yaptığımız ve yapılan itirazların sonuçlanmasını bekliyor ve takip ediyoruz. İtiraz sonuçları gelir gelmez raporu sizlerle paylaşacağız… İçiniz rahat olsun bütün ıslak imzalı tutanaklar elimizde ve sandığa giren her oyu girdiği gibi çıkarıyoruz…"
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