Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li Başkan: KHK'lıların hakları verilecek, sorumluluğu alıyorum /25 Ağustos 2020 16:57

CHP'li Başkan: KHK'lıların hakları verilecek, sorumluluğu alıyorum

CHP'li Belediye Başkanı Abdül Batur, KHK'lilerin haklarının verileceğini açıkladı.

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Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, haklarında Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile işlem yapılan ve belediye şirketine geçiş süreçlerinin tamamlanmasını bekleyen 745 işçinin haklarının verileceğini açıkladı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışanlarla bir araya geldi. Batur, belediyede KHK’lı olarak çalışan 745 işçinin haklarının verilerek, belediye şirketine geçiş sürecinin tamamlanacağını açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan bir süredir sürece dair yazı beklendiğini hatırlatan Batur, “Bakanlıktan yazı gelir ya da gelmez, sorumluluğu üzerime alıyorum” dedi.

Batur, KHK’lı çalışanların haklarının verileceğini; “Benim de sizden bir isteğim var: Çok daha fazla çalışacağız, çok daha fazla üreteceğiz. Konak’a, Konak Belediyesine söz gelmeyecek şekilde hizmet üreteceğiz. Ben de bu konuda size güveniyorum. Bundan sonra da aynı dayanışma ruhuyla çalışacağız ve Konak’ı en güzel yere getireceğiz. Hepinize, ailelerinize, belediyemize hayırlı uğurlu olsun” sözleri ile açıkladı.
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