Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li vekil koronavirüse yakalandığını açıkladı /13 Ağustos 2020 21:44

CHP'li vekil koronavirüse yakalandığını açıkladı

CHP'li vekil koronavirüse yakalandığını açıkladı. İşte CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın o açıklaması.

SHABER3.COM

sol.org.tr'de yer alan habere göre CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tedavisinin evde devam ettiğini belirtti.

Kaya şunları kaydetti:

"Değerli Dostlarım, Trabzon'da katıldığım programlar sonrasında vücudumda biraz ateş ve ağrılar oluştu. Korana'dan şüphelendik ve ailece test yaptırdık, benim testim pozitif çıktı. Çok şükür eşimin ve çocuklarımın negatif çıktı.

Şimdi Ankara'dayım, evde tedavim devam ediyor. Çok şükür durumum iyi. Doktor tavsiyesiyle telefonlara bakamıyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Sizlerden ricam aman dikkatli olun, kalabalıklardan uzak durun. Tüm dostlarıma çok selamlar, teşekkürler".

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP'li vekil koronavirüse yakalandığını açıkladı Sonraki Haber >>

Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok

Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok

Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada

Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada

Oyuncunun videoda anlattığı doğru çıktı: Şimdi de saç dökülmesi

Oyuncunun videoda anlattığı doğru çıktı: Şimdi de saç dökülmesi

Bu görüntülere pes! Galata Kulesi'ni yıkarak mı restore ediyorlar?

Bu görüntülere pes! Galata Kulesi'ni yıkarak mı restore ediyorlar?

İngiltere’de futbolcu hakeme saldırdı!

İngiltere’de futbolcu hakeme saldırdı!

8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçeyle gözaltı

8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçeyle gözaltı

Akrobasi uçağı yere çakıldı

Akrobasi uçağı yere çakıldı

İşte KHK Mağduru Başkomiser'in yaşadıkları

İşte KHK Mağduru Başkomiser'in yaşadıkları

Aniden çıkan hortum turistleri şaşırttı

Aniden çıkan hortum turistleri şaşırttı

Kameralara takılan ilginç kaza

Kameralara takılan ilginç kaza
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:44:36