CHP'li vekil koronavirüse yakalandığını açıkladı

sol.org.tr'de yer alan habere göre CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.





Kaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tedavisinin evde devam ettiğini belirtti.





Kaya şunları kaydetti:





"Değerli Dostlarım, Trabzon'da katıldığım programlar sonrasında vücudumda biraz ateş ve ağrılar oluştu. Korana'dan şüphelendik ve ailece test yaptırdık, benim testim pozitif çıktı. Çok şükür eşimin ve çocuklarımın negatif çıktı.





Şimdi Ankara'dayım, evde tedavim devam ediyor. Çok şükür durumum iyi. Doktor tavsiyesiyle telefonlara bakamıyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Sizlerden ricam aman dikkatli olun, kalabalıklardan uzak durun. Tüm dostlarıma çok selamlar, teşekkürler".



