Samanyolu Haber /Politika / CHP yeni adaylarını duyurdu: Sürpriz isimler /02 Şubat 2024 21:21

CHP yeni adaylarını duyurdu: Sürpriz isimler

Martta yapılacak yerel seçim öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) aday belirleme süreci devam ediyor. Bugün yapılan toplantı sonunda Ankara, Antalya ve Kocaeli dahil olmak üzere birçok il ve ilçenin belediye başkan adayları açıklandı.

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CHP, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçim öncesi aday belirleme sürecini hızlandırdı.

Adayların kesinleşmesi için CHP Parti Meclisi (PM) toplandı. PM'de belediye başkan adaylarını belirleme sürecinin büyük ölçüde tamamlandı.

PM toplantısının ardından Ankara ve Antalya'nın ilçelerinde aday gösterilen isimler dahil olmak üzere birçok ilçenin belediye başkan adayları açıklandı.

CHP'nin açıkladığı listeye göre, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muzaffer Ertürk, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynep Özbaş Arıkan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ömer Durak oldu.

Ankara

Altındağ - Ramazan Değerli

Çamlıdere - Mehmet Cengiz

Keçiören - Mesut Özarslan

Pursaklar - Halil Tuncay

Antalya

Demre - Fahri Duran

Muratpaşa - Ümit Uysal

Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adayları şöyle:


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