CHP yeni adaylarını duyurdu: Sürpriz isimler

CHP, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçim öncesi aday belirleme sürecini hızlandırdı.Adayların kesinleşmesi için CHP Parti Meclisi (PM) toplandı. PM'de belediye başkan adaylarını belirleme sürecinin büyük ölçüde tamamlandı.PM toplantısının ardından Ankara ve Antalya'nın ilçelerinde aday gösterilen isimler dahil olmak üzere birçok ilçenin belediye başkan adayları açıklandı.CHP'nin açıkladığı listeye göre, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muzaffer Ertürk, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynep Özbaş Arıkan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ömer Durak oldu.AnkaraAltındağ - Ramazan DeğerliÇamlıdere - Mehmet CengizKeçiören - Mesut ÖzarslanPursaklar - Halil TuncayAntalyaDemre - Fahri DuranMuratpaşa - Ümit UysalBüyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adayları şöyle: