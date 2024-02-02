CHP yeni adaylarını duyurdu: Sürpriz isimler

Adayların kesinleşmesi için CHP Parti Meclisi (PM) toplandı. PM'de belediye başkan adaylarını belirleme sürecinin büyük ölçüde tamamlandı.
PM toplantısının ardından Ankara ve Antalya'nın ilçelerinde aday gösterilen isimler dahil olmak üzere birçok ilçenin belediye başkan adayları açıklandı.
CHP'nin açıkladığı listeye göre, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muzaffer Ertürk, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynep Özbaş Arıkan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ömer Durak oldu.
Ankara
Altındağ - Ramazan Değerli
Çamlıdere - Mehmet Cengiz
Keçiören - Mesut Özarslan
Pursaklar - Halil Tuncay
Antalya
Demre - Fahri Duran
Muratpaşa - Ümit Uysal
Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adayları şöyle: