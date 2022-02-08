Çin, aynı aileden 8 Uygur’u ‘evde dini faaliyet yapmak’ suçlamasıyla tutukladı

Doğu Türkistan’ın Korla şehrinde bir aileden 6 kadın 2 erkek 8 kişi, ‘başörtüsü takmak’, ‘evinde dini faaliyette bulunduğunu itiraf etmemek’ ve ‘vaaz dinleme’ gibi suçlamalarla tutuklandı. Tutuklananlar arasında 78 yaşında yaşlı bir kadının olduğu bildirildi.







Türkistan Press’in haberine göre; ‘milli duyguyu tetiklemek’, ‘kamu düzenini bozmak’, ‘halkı kin ve nefrete sürüklemek’ suçlamalarıyla Melikezat Mehmet 20 yıl, Zahire Mehmet ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.





Aileden Patigül Mehmet ve gelini Bostan İbrahim ise, ‘başörtüsü takmak’ ve ‘evinde dini faaliyette bulunduğunu itiraf etmemek’ suçlamalarıyla hapse mahkum edildi. Patigül Mehmet’in 7 yıl, Bostan İbrahim’in ise 19 yıl hapis cezası aldığı belirtildi.





ÇİN, GENÇ YAŞLI DİNLEMİYOR





Aile büyüğü 7 çocuk annesi 78 yaşındaki Helçem Pazıl’a ise ‘vaaz dinleme’ ve ‘dini faaliyetlere meydan hazırlama’ suçlamasıyla 17 yıl hapis cezası verildiği bildirildi.