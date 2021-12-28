Samanyolu Haber /Gündem / Çin’den THY’ye 35 bin euroluk bilet soruşturması /28 Aralık 2021 14:08

Çin’den THY’ye 35 bin euroluk bilet soruşturması

Çin Sivil Havacılık İdaresi, İstanbul Guangzhou arasındaki ekonomi sınıfı bilet fiyatlarının 27 bin euro, business sınıfı bilet fiyatlarının ise neredeyse 35 bin euro olduğuna dair iddialar ile ilgili inceleme başlattı.

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Çin medya kuruluşu Yicai’de yer alan haberde Çin Sivil Havacılık İdaresi’nin Türk Hava Yolları ile ilgili soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Çinli yetkililer Türkiye-Çin arasında yapılan seferlerde yüksek fiyattan bilet satıldığına dair iddialar üzerine inceleme başlatma kararı aldı.

Çin medyası Yicai’de yer alan haberlerde Çinli makamların, Çin ile Türkiye arasındaki anlaşmaların bozulup bozulmadığını inceleyeceği kaydedildi. İddiaya göre İstanbul-Guangzhou arasındaki uçuşlarda ekonomi sınıfı bilet fiyatlarının 27.700 euro olduğu, business sınıfı biletlerin ise 35 bin euroya yakın olduğu belirtildi.

İki ülke arasında yapılan anlaşma kapsamında Çin ve Türkiye hükümetlerinin bilet fiyatları konusunda hemfikir olması ve her iki yönetimin de onaylaması gerektiği belirtilirken olay uluslararası basında da geniş yer buldu.

Çin medyasında yer alan haberlerde THY’nin Londra ve Şangay arasındaki biletleri Covid-19 salgınından sonra 1800 euroya sattığı hatırlatıldı.
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