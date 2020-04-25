Samanyolu Haber /Dünya / Çin kuşkuları artırdı: Denetimi reddetti /25 Nisan 2020 09:57

Çin kuşkuları artırdı: Denetimi reddetti

Çin koronavirüsün kaynağının incelenmesine yönelik uluslararası ve bağımsız bir soruşturma yapılması talebini reddetti.

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Konuyla ilgili BBC’nin sorularını yanıtlayan Çin Büyükelçi Vekili Çen Ven, bu soruşturma talebinin siyasi hedefleri olduğu ve dikkatleri salgınla mücadeleden uzaklaştıracağı gerekçesiyle reddettiklerini söyledi.

Çin’in koronavirüsle mücadelede ne kadar şeffaf olduğu son dönemde tartışılıyor.

Çen, “Bağımsız soruşturma çağrısı siyasi. Şu an virüsle mücadele ediyoruz ve buna odaklandık. Neden bir soruşturma olsun?” dedi ve ekledi:

“Bu yalnızca dikkati dağıtır, kaynakları harcar.”

Diplomat, Çin’in virüse karşı verdiği ilk tepkilere yönelik eleştirilerin “Çin’e karşı derin bir önyargıdan” kaynaklandığını savundu.

Çen, bu konuda spekülasyon yapmanın “politik bir virüs” olduğunu öne sürdü.

Çin'in Vuhan kentinde doktorlar arasında bu yeni virüse dair ilk bilgileri paylaşan Li Venliang hakkında "toplum düzenini şiddetle sarsan yanlış iddialarda bulunma" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
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