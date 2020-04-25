Samanyolu Haber /Dünya / Bilimsel araştırma kesinleştirdi: Hastalık çok daha önce yayılmaya başlamış /25 Nisan 2020 09:52

Bilimsel araştırma kesinleştirdi: Hastalık çok daha önce yayılmaya başlamış

İtalya'da yapılan bilimsel bir araştırmaya göre ülkede ilk koronavirüs vakalarının ocak ayında görüldüğü ancak tespit edilemediği için bunun yeni bir salgın türü olduğunun bir ay sonra anlaşılabildiği belirtildi.

SHABER3.COM

İtalya'da ilk Covid-19 vakası 20 Şubat'ta Lombardiya bölgesindeki Lodi kentinde ortaya çıkmış, ülkede salgın kaynaklı ilk ölüm ise 21 Şubat'ta kayıtlara geçmişti.

Euronews'te yer alan habere göre Bruno Kessler Enstitüsü yetkilisi Stefano Merler yaptığı açıklamada, koronavirüsle ilgili ülkede ilk görülen vakalarla ilgili yaptıkları araştırmada önemli bulgulara ulaştıklarını söyledi.

Kessler, Lombardiya bölgesinde ilk vakaların bilinenin aksine 20 Şubat'tan çok daha önce görüldüğünü belirterek, "Kanıtlar şunu gösteriyor ki 20 Şubat'tan önce Lombardiya'da birçok kişide Covid-19 virüsü vardı. Ocak ayında, belki de çok daha önce. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz." dedi.

Kessler, koronavirüsün ülkeye bir kişi üzerinden değil, bir grup insan kaynaklı yayıldığına inandıklarını da sözlerine ekledi.

Basın açıklamasında konuşan diğer bilim insanlarıysa Covid-19'un İtalya'ya doğrudan Çin kaynaklı değil, Almanya üzerinden gelmiş olabileceğini açıkladı.

İtalya'da koronavirüsten en çok etkilenen kuzeydeki Lombardiya'nın Bölge Başkanı Attilio Fontana da mart ayında yaptığı açıklamada virüsün bölgede 20 Şubat'ta ilk tespitinden muhtemelen bir ay kadar önce yayılmaya başladığını söylemişti.

Dünyanın en prestijli akademik tıp dergilerinden Nature'da yine mart ayında yayımlanan bir makale de, koronavirüsün İtalya'da ocak ayında yayılmaya başladığını ortaya koymuştu.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bilimsel araştırma kesinleştirdi: Hastalık çok daha... Sonraki Haber >>

MHP’li vekil söyleyemediği İstiklal Marşı videosunu sildi!

MHP’li vekil söyleyemediği İstiklal Marşı videosunu sildi!

Esselâmü aleyküm, hayırlı Ramazanlar!

Esselâmü aleyküm, hayırlı Ramazanlar!

"%12 vermemeniz gereken partiye %52 oy verdiniz, kimse ağlamasın"

Korona virüse karşı nasıl davranmalıyız?

Korona virüse karşı nasıl davranmalıyız?

İşte Erkan Baş'ın televizyonlar tarafından kesilen konuşması

İşte Erkan Baş'ın televizyonlar tarafından kesilen konuşması

Veyis Ateş'in sinekle imtihanı!

Veyis Ateş'in sinekle imtihanı!

Özel sohbetten

Özel sohbetten

Tutuklu oğlu pozitif çıkan baba: Adalet Bakanımızın vicdanı yok mu?

Tutuklu oğlu pozitif çıkan baba: Adalet Bakanımızın vicdanı yok mu?

Eğitim uçağı otoyola indi

Eğitim uçağı otoyola indi

Durmuş Yılmaz: Para basıp bilinmeyen yerlere harcıyorlar

Durmuş Yılmaz: Para basıp bilinmeyen yerlere harcıyorlar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:39:40