Bilimsel araştırma kesinleştirdi: Hastalık çok daha önce yayılmaya başlamış

İtalya'da ilk Covid-19 vakası 20 Şubat'ta Lombardiya bölgesindeki Lodi kentinde ortaya çıkmış, ülkede salgın kaynaklı ilk ölüm ise 21 Şubat'ta kayıtlara geçmişti.







Euronews'te yer alan habere göre Bruno Kessler Enstitüsü yetkilisi Stefano Merler yaptığı açıklamada, koronavirüsle ilgili ülkede ilk görülen vakalarla ilgili yaptıkları araştırmada önemli bulgulara ulaştıklarını söyledi.





Kessler, Lombardiya bölgesinde ilk vakaların bilinenin aksine 20 Şubat'tan çok daha önce görüldüğünü belirterek, "Kanıtlar şunu gösteriyor ki 20 Şubat'tan önce Lombardiya'da birçok kişide Covid-19 virüsü vardı. Ocak ayında, belki de çok daha önce. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz." dedi.





Kessler, koronavirüsün ülkeye bir kişi üzerinden değil, bir grup insan kaynaklı yayıldığına inandıklarını da sözlerine ekledi.





Basın açıklamasında konuşan diğer bilim insanlarıysa Covid-19'un İtalya'ya doğrudan Çin kaynaklı değil, Almanya üzerinden gelmiş olabileceğini açıkladı.





İtalya'da koronavirüsten en çok etkilenen kuzeydeki Lombardiya'nın Bölge Başkanı Attilio Fontana da mart ayında yaptığı açıklamada virüsün bölgede 20 Şubat'ta ilk tespitinden muhtemelen bir ay kadar önce yayılmaya başladığını söylemişti.







Dünyanın en prestijli akademik tıp dergilerinden Nature'da yine mart ayında yayımlanan bir makale de, koronavirüsün İtalya'da ocak ayında yayılmaya başladığını ortaya koymuştu.







