Samanyolu Haber /Ekonomi / Çin Merkez Bankası yönetiminden yeni faiz kararı /22 Ağustos 2022 19:59

Çin Merkez Bankası yönetiminden yeni faiz kararı

Çin, politika faizindeki indirimin ardından, krediler için referans kabul edilen gösterge faiz oranlarını da düşürdü.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre Çin, politika faizindeki indirimin ardından, krediler için referans kabul edilen gösterge faiz oranlarını da düşürdü.

Çin Merkez Bankası (PBoC), 1 yıllık kredi faiz oranını (LPR) yüzde 3,70'ten yüzde 3,65'e, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 4,45'ten yüzde 4,30'a indirdi.

Çin'deki 18 bankanın Merkez Bankası'nın politika faiz oranı üzerine koydukları kâr payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin fiili gösterge faiz oranı işlevini görüyor.

Banka, geçen hafta başında, 1 yıllık politika faiz oranını (MLF) 10 baz puan indirerek 2,85'ten yüzde 2,75'e çekmişti.
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