Gazprom vanayı kıstı Avrupa'da fiyatlar uçtu

Rusya ile Ukrayna arasındaki fiili savaş sürerken, Avrupa ile Rusya arasında ise adeta bir 'gaz' savaşı yaşanıyor.







Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından, tek kompresör ünitesinin bakımı nedeniyle 31 Ağustos’tan itibaren üç günlüğüne doğalgaz akışının durdurulacağı açıklamıştı. Bu adım sonasında Avrupa'daki gaz fiyatının bir günde yüzde 28'den fazla artış gösterdiği ifade edildi.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Avrupa’da 15 Ağustos Pazartesi kapanışta 220,11 avrodan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatı bugün yaklaşık yüzde 28,6 artışla 283,20 euroya yükseldi. Avrupa’da 15 Ağustos Pazartesi kapanışta 220,11 avrodan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatı bugün yaklaşık yüzde 28,6 artışla 283,20 euroya yükseldi.

Gazprom’dan üç günlük kesinti





Avrupa’da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF’de işlem gören eylül vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 266,75 avrodan işleme açıldı.Doğalgazın geçen hafta pazartesi günü 220,11 avrodan kapanan megavatsaat fiyatı, bugün saat 11:50’de 283,20 avroya çıktı. Böylece, doğal azın megavatsaat fiyatı bir haftada yüzde 28,6 arttı.Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından, tek kompresör ünitesinin bakımı nedeniyle 31 Ağustos’tan itibaren üç günlüğüne doğalgaz akışının durdurulacağını 19 Ağustos’ta bildirmişti.Mevcut bakım sözleşmesi kapsamında onarım çalışmalarının Siemens uzmanlarıyla ortaklaşa yapılabileceği aktarılan açıklamada, “31 Ağustos-2 Eylül’deki teknik bakım için Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatı üç gün süreyle askıya alınacaktır” dendi.