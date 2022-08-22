Samanyolu Haber /Dünya / Gazprom vanayı kıstı Avrupa'da fiyatlar uçtu /22 Ağustos 2022 19:47

Gazprom vanayı kıstı Avrupa'da fiyatlar uçtu

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından, tek kompresör ünitesinin bakımı nedeniyle 31 Ağustos’tan itibaren üç günlüğüne doğalgaz akışının durdurulacağı açıklamıştı. Bu adım sonasında Avrupa'daki gaz fiyatının bir günde yüzde 28'den fazla artış gösterdiği ifade edildi.

Gazprom vanayı kıstı Avrupa'da fiyatlar uçtu

Rusya ile Ukrayna arasındaki fiili savaş sürerken, Avrupa ile Rusya arasında ise adeta bir 'gaz' savaşı yaşanıyor.

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından, tek kompresör ünitesinin bakımı nedeniyle 31 Ağustos’tan itibaren üç günlüğüne doğalgaz akışının durdurulacağı açıklamıştı. Bu adım sonasında Avrupa'daki gaz fiyatının bir günde yüzde 28'den fazla artış gösterdiği ifade edildi.

diken.com.tr'de yer alan habere göre Avrupa’da 15 Ağustos Pazartesi kapanışta 220,11 avrodan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatı bugün yaklaşık yüzde 28,6 artışla 283,20 euroya yükseldi.

Avrupa’da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF’de işlem gören eylül vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 266,75 avrodan işleme açıldı.

Doğalgazın geçen hafta pazartesi günü 220,11 avrodan kapanan megavatsaat fiyatı, bugün saat 11:50’de 283,20 avroya çıktı. Böylece, doğal azın megavatsaat fiyatı bir haftada yüzde 28,6 arttı.

Gazprom’dan üç günlük kesinti

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından, tek kompresör ünitesinin bakımı nedeniyle 31 Ağustos’tan itibaren üç günlüğüne doğalgaz akışının durdurulacağını 19 Ağustos’ta bildirmişti.

Mevcut bakım sözleşmesi kapsamında onarım çalışmalarının Siemens uzmanlarıyla ortaklaşa yapılabileceği aktarılan açıklamada, “31 Ağustos-2 Eylül’deki teknik bakım için Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatı üç gün süreyle askıya alınacaktır” dendi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gazprom vanayı kıstı Avrupa'da fiyatlar uçtu Sonraki Haber >>

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler

Sedat Peker'i önce tehdit etti, sonra özür diledi

Sedat Peker'i önce tehdit etti, sonra özür diledi

'Deyyusu Ekber' Hasan Yeşildağ kimdir?

'Deyyusu Ekber' Hasan Yeşildağ kimdir?

Gaffar Okkan'ı da Levent Göktaş mı öldürdü?

Gaffar Okkan'ı da Levent Göktaş mı öldürdü?

[Harun Tokak] Sen bize hakkını helal et

[Harun Tokak] Sen bize hakkını helal et

Erdoğan’ın davet ettiği Arınç'a büyük şok: AKP'liler tarafından yuhalandı!

Erdoğan’ın davet ettiği Arınç'a büyük şok: AKP'liler tarafından yuhalandı!

AKP’li Mahir Ünal'a Kahramanmaraş’ta protesto şoku

AKP’li Mahir Ünal'a Kahramanmaraş’ta protesto şoku
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:26:35