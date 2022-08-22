Yabancı uyruklular İstanbul'da yararlanamayacak

KİŞİSELLEŞTİRİLMEYEN KARTLAR ARTIK KULLANILAMAYACAK





İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) başlattığı kişiselleştirilmiş İstanbulkart uygulamasıyla birlikte yılbaşından sonra turistler ve yabancı uyruklular milli ve dini bayramlarda ulaşımı ücretsiz kullanamayacak.İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbulkart sahipleri, kişiselleştirme işlemiyle market ve mağazada da kullanılan kartlarının kaybolması halinde bakiyelerini koruma altına alabilecek. Kartlarını kişiselleştirenler, İBB'nin birçok iştiraklerinin kampanyalarından da yararlanabilecek.İstanbulkart mobil uygulaması üzerinden yapılabilen kişiselleştirmede son tarih 31 Aralık 2022 olacak.Milli ve dini bayramlarda ücretsiz kullanım hakkı için de İstanbulkart'ın kişiselleştirilmesi gerekecek.UKOME kararı doğrultusunda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı itibarıyla özel günlerde sunulan ücretsiz geçiş hakkından, yalnızca kişiselleştirilmiş kart sahipleri faydalanabilecek.Bu uygulamayla, yılbaşından sonra turistler ve yabancı uyruklular, artık milli ve dini bayramlarda ulaşımı ücretsiz kullanamayacak.Açıklamada görüşlerine yer verilen BELBİM AŞ Genel Müdürü Nihat Narin, kişiselleşmeyen kartların artık kullanılamayacağını bildirdi.İstanbulkart'ların her birinin kişiye özel olacağını belirten Narin, "Kartınızı kişiselleştirirseniz, özel günlerde ulaşımı bedavaya alabilirsiniz. Plajlara, müzelere gitmek gibi birtakım kampanyalarımızdan faydalanabilirsiniz" dedi.Kartını kişiselleştirmek isteyenler, İstanbulkart'ın mobil uygulamasından, bireysel.istanbulkart.istanbul adresinden gerekli bilgileri doldurularak ya da 153'ü arayarak işlemlerini gerçekleştirebilecek.