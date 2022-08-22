RTÜK üyeleri şokta: Aldıkları fazla maaş ve harcırahları iade edecekler

Sayıştay’ın, "Mevzuata aykırı harcırah ve maaş ödendi" tespitinin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kurul üyelerinden kanunlara aykırı ödemelerin iadesini talep etti.







Birgün'den Hüseyin Şimşek ’in haberine göre, RTÜK’ün 2019 yılı Sayıştay denetimlerinde, yurtdışı gündeliği olarak yapılan ödemelerin mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. 15 Ocak 2012’den sonra göreve başlayan üyelerin yurtdışı gündeliğinin tespitinde bakanlık müsteşar yardımcısı emsal alınması gerekirken Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un yürürlükte olmayan 39’uncu maddesi çerçevesinde “en yüksek devlet memuru” olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nın emsal alındığı tespit edildi. Sayıştay, RTÜK üyelerinin mali hakları ile sosyal hak ve yardımları kapsamında istisnai bir durumunun olmamasına karşın yüksek ödeme yapıldığını vurguladı. Yapılan inceleme çalışmalarında, üyelere yüz binlerce TL’lik kamu kaynağının “gereksiz yere” aktarıldığı tespit edildi.





SAYIŞTAY FAZLA ÖDEMELERİN İADESİNİ İSTEDİ

Günlük 230 Euro'yu bulan harcamalarla ilgili Sayıştay 6’ncı Dairesi’nde yapılan yargılamada, fazla ödemelerin yasal faizi ile birlikte RTÜK üyelerinden geri alınması kararlaştırıldı. Bu kapsamda RTÜK’e bir yazı gönderen Sayıştay, 2016 yılından itibaren yapılan fazla ödemelerin iade edilmesini istedi.





200 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Daha önce yaptığı açıklamada, fazla ödemelerin “söz konusu olmadığını” söyleyen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bu kez üyelere bir yazı göndererek mevzuata aykırı ödemelerin iade edilmesi gerektiğini bildirdi. Aralarında Ebubekir Şahin'in de yer aldığı RTÜK’ün mevcut ve eski üyelerinden 9 bin TL ile 200 bin TL arasında tutarlar talep edildi.





RTÜK tarafından gönderilen yazıda, aralarında Ebubekir Şahin'in de yer aldığı mevcut ve eski üyelerden 9 bin TL ile 200 bin TL arasında tutarlar talep edildi.



