Samanyolu Haber /Dünya / Fransız Total ve İtalyan ENI, Kıbrıs açıklarında büyük bir doğal gaz kaynağı buldu /22 Ağustos 2022 18:09

Fransız Total ve İtalyan ENI, Kıbrıs açıklarında büyük bir doğal gaz kaynağı buldu

Fransız ve İtalyan şirketleri, Kıbrıs adasının güneybatısında büyük bir doğal gaz kaynağı keşfetti. Fransız Total Energies ve İtalyan ENI, yarı yarıya payları bulunan 6’ncı keşif bloğunda keşfedilen doğal gazın, Avrupa’ya ek arz sağlayacağını açıkladı.

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Rusya’nın Ukrayna savaşından dolayı Avrupa’ya doğal gazı kıstığı bir dönemde, Fransız ve İtalyan şirketleri Kıbrıs adasının güneybatısında doğal gaz bulduklarını açıkladı.

Enerji şirketleri Fransız Total Energies ve İtalyan ENI, Kıbrıs’ın güneybatısında yer alan 6’ncı keşif bloğunda bulunan Cronos-1 sahasında önemli miktarda doğal gaz keşfetti.

Total Energies, Cronos-1 sahasında iyi kalitede birçok karbonat rezervuar aralığı tespit edildiğini belirtti. Total Engergies ve ENI’nin adanın güneybatısındaki 6’ncı blokta yüzde 50’şer payları bulunuyor.

Total Energies’in keşif bölümündeki kıdemli başkan yardımcısı Kevin McLachlan, “Cronos-1 sahasındaki bu başarılı keşif, düşük teknik maliyet ve düşük karbon salımıyla kaynak keşfi yapmaya odaklanan ve Avrupa’ya ek doğal gaz arzı sağlanması gibi enerji güvenliğine katkıda bulunacak keşif stratejimizin etkisinin bir diğer örneğidir” dedi.

Türkiye, kendi kıta sahanlığıyla örtüştüğü ve KKTC’nin kaynaklardan yararlanmasına imkân vermediği için Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yürüttüğü petrol ve doğalgaz keşif programlarına sert biçimde karşı çıkıyor.
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