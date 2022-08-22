Samanyolu Haber /Gündem / Tartışılan 'Havrita'ya mahkemeden erişim engeli /22 Ağustos 2022 17:47

Tartışılan 'Havrita'ya mahkemeden erişim engeli

Sokak köpeklerinin yaşadıkları yerleri harita üzerinden gösteren Havrita uygulaması, sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Söz konusu uygulamaya, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 22 Ağustos tarihli kararıyla erişim engeli getirildi.

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Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren internet sitesi ve uygulamaları olan 'Havrita'ya erişim engeli getirdi. 

Sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren internet uygulaması 'Havrita'nın kapatılması için sosyal medyada kampanya başlatılmıştı.

Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği (PAWGUARD) avukatı Muhammed Yusuf Damnalı, 'Havrita' sitesi ve sosyal medya hesaplarından kişilik haklarına saldırı mahiyetinde ifade ve görüntüler kullanıldığı gerekçesiyle siteye ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesini talep etti.

Ankara 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi, bunun üzerine 'Havrita' sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesine karar verdi. 

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