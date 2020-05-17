Samanyolu Haber /Dünya / Çin resmi ağızdan suçluyu buldu: Bize de doğru söylememişler /17 Mayıs 2020 10:53

Çin resmi ağızdan suçluyu buldu: Bize de doğru söylememişler

Çin hükümetinin kıdemli sağlık danışmanı Dr. Zhong Nanshan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının ilk ortaya çıktığı Vuhan kentinde yetkililerin ilk günlerde vakalara ilişkin doğruyu söylemediğini söyledi.

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Sars salgınında Çin'in mücadelesinde rol oynayan doktorlardan Nanshan, Covid-19 üzerine açıklamalar yaptı. Dr. Zhong Nanshan, 20 Ocak 2020'de Çin devlet kanalı CCTV'ye çıkarak yeni tip Koronavirüs salgınının insandan insana geçtiğini açıklayan doktor olmuştu. Nanshan'dan önce salgının sıfır noktası olan Vuhan'da yetkililer insandan insana bulaştığına dair bir kesinlik olmadığını savunuyordu. 

Nanshan, 18 Ocak'ta bir uzman heyetiyle birlikte Vuhan'a gittiğini, gittiğinde bölgede çalışan doktorlardan telefonlar aldığını söyledi. Nanshan "Çoğu, durum yetkililerin aktardığından çok daha kötü diyordu. Yerel yetkililer o zaman doğruyu söylemiyordu" dedi. 
 
Zhong, Vuhan'da yetkililerin başta sessiz kaldığını söyledi. Vuhan'da vaka sayısını 10 günden uzun süre 41'de kalkmasıyla şüphelerinin arttığını söyleyen Zhong, "Sonuçlara inanmadım ve ısrarla bana gerçek sayıları vermelerini istedim. Sanırım soruma yanıt vermek konusunda tereddüt yaşanıyor." dedi.
 
Dr. Nanshan, Vuhan yönetiminin salgının başında vaka sayısı konusunda dürüst olmadığını söylese de Çin yönetiminin kontrolü ele almasından sonra ülkede vaka sayısının olduğundan az gösterildiği iddialarını yalanladı. Zhong, Çin yönetiminin Sars salgınından ders aldığını söyledi ve ekledi, "23 Ocak'tan bu yana gelen her veri doğru." 
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