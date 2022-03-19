Çin uzun süre sonra ilk kez Covid-19 ölümleri bildirdi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun internet sitesinde yer alan verilere göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Jilin bölgesinde iki kişi Covid-19'dan dolayı yaşamını yitirdi. Bu Çin anakarasında bir yıldan fazla bir süre içinde bildirilen ilk Covid-19 ölümleri oldu.







Çin, 2021'in tamamı boyunca yalnızca iki Covid-19 ölümü bildirmişti. Ülke en son 25 Ocak 2021'de koronavirüs kaynaklı ölüm bildirmişti.





Enfeksiyonların üçte ikisi bu bölgede

Çin hedefe yönelik kapatmalar ve vakalara dönük toplu ve hızlı test programları gibi sıkı önlemler kullanarak, bulaşımı mümkün olan en kısa sürede kesmeyi amaçlayan yaklaşımını sürdürüyor.





Kore ve Rusya sınırındaki Jilin, son dönem gözlenen yurtiçi enfeksiyonların üçte ikisinden fazlasını barındırıyor.





'Kentte ölenlerden biri aşısızdı'

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu üst düzey yetkilisi Jiao Yahui ise kentte ölenlerden bir kişinin aşılanmadığını söyledi. Jiao, Pekin'de gazetecilere verdiği demeçte, her iki ölüm için de doğrudan ölüm nedeninin Covid-19 olmadığını, Covid-19 semptomlarının hafif seyrettiğini söyledi.





Açıklmaya göre ölenlerden biri 87, diğeri 65 yaşındaydı.





Toplam ölü sayısı 4 binin üzerinde

Çin'de koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan yaklaşık 30 bin kişinin yüzde 95'inden fazlası hafif semptom gösteriyor veya hiç semptom göstermiyor. Son ölümler Çin'deki toplam ölü sayısını 4 bin 638'e çıkardı.





Dün Çin'de bir gün içerisinde 2 bin 228 yeni koronavirüs vakası bildirildi.