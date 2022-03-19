Beşiktaş-Hatayspor berabere kaldı

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Hatayspor kozlarını paylaştı.



Vodafone Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Beşiktaş, 17. dakikada Batshuayi ile öne geçerken yanıt 42. dakikada Lobjanidze'nin frikik golüyle geldi.

Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Süper Lig'de galibiyet hasreti 3 maça çıkan Beşiktaş'ın puanı 46, Hatayspor'un ise 47 oldu.

Siyah-beyazlı ekibin 18 yaşındaki file bekçisi Emre Bilgin, Hatayspor karşılaşmasıyla birlikte A takımda ilk kez resmi bir maçta forma giydi.



CEZA VE SAKATLIK





Bilgin, Ersin Destanoğlu’nun sarı kart cezalısı olması ve Mert Günok’un sakatlığı nedeniyle Hatayspor maçında eldivenleri devraldı.





Sergen Yalçın döneminde A takıma çıkartılan genç file bekçisi, daha önce A takımla antrenmanlarda yer almasına rağmen altyapı maçlarında görev alıyordu. Emre Bilgin, Hatayspor maçıyla birlikte resmi olarak ilk kez Beşiktaş’ın kalesini korudu. Öte yandan siyah-beyazlı ekibin yedek kalecisi ise 17 yaşındaki Göktuğ Baytekin oldu.





Beşiktaş-Hatayspor maçında 18 yaşındaki Emre Bilgin tarihe geçti Golden sonra büyük destek: Ersin, Rıdvan ve taraftarlar...





SÜPER LİG VE AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNDENKİ EN GENÇ KALECİ





2007/08'den bu yana Süper Lig'de görev alan en genç kaleci olan 18 yaşındaki Emre Bilgin, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde forma giyen en genç file bekçisi oldu





GOLDEN SONRA BÜYÜK DESTEK





Hatayspor'da Saba Lobjanidze, 41. dakikada frikikten topu ağlara gönderdi.





Frikikte kapattığı köşeden gol yiyen Emre Bilgin, topun ağlara gitmesinin ardından büyük destek gördü.





İlk olarak 20 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, takım arkadaşını yerden kaldırdı. Maçı tribünden takip eden Ersin Destanoğlu ise alkışlarla genç kaleciye destek verdi.





Beşiktaş tribünlerinin de uzun süre Emre lehine tezahüratlarda bulunması dikkat çekti.

