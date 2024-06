Çınar ve Mazıdağı'nda büyük yangın: Alevler yerleşim yerine sıçradı, 3 kişi hayatını kaybetti

Mezopotamya Ajansı'na konuşan Mazıdağı Belediye Eşbaşkanı Kudret Uçuk, “Durum çok kötü. Kaymakama Valiye haber verdik ve helikopter istedik. Ancak hala gönderilmiş değil. İtfaiye ekipleri ile yangına müdahale edilemiyor. İtfaiye yetersiz kalıyor. Bir an önce helikopterle müdahale edilmesi gerekiyor. Orada insanlar yanıyor” dedi.













Çınar Belediye Eşbaşkanı Semra Akyüz ise yangının büyük olduğunu, ölü ve yaralıların bulunduğunu belirterek, “Yangına karadan müdahale zor. Bir an önce havadan müdahale edilmesi gerekiyor” çağrısı yaptı.













Vali Ali İhsan Su "İlimiz Çınar ilçesi Köksalan kırsal mahallesi'nde anız ve örtü yangını olarak başlayan yangın, ekiplerimizin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 9 yaralı vatandaşımızın tedavisi ise hastanelerde devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

























Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki ekili alanlarda yangın çıktı. Yerleşim yerine sıçrayan alevlerin arasında kalan üç kişi öldü.Gazete Duvar'da yer alan habere göre henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'den itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre ise alevler bölgedeki yerleşim yerine sıçradı.Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yangının kaynağının anız kaynaklı olduğunu söyledi.2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Vali Su şöyle devam etti: "Otlar ve anız birlikte yanarak çok geniş alana yayılmış. Maalesef 2 vatandaşımız da bu yangın içerisinde kalarak hayatını kaybetti. Şu anda tüm ekiplerimiz yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor. Ben de alandayım. Jandarma Komutanımız, kaymakamız, ekiplerimiz hepimiz alandayız. Şu anda söndürme çalışmalarını koordine içerisinde yürütüyoruz."Vali Su, ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada can kaybının 3'e çıktığını, 9 kişinin de yaralandığını açıkladı.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ise alevlerin Mardin'e doğru yayıldığını duyurdu:- Eş Başkanımız Doğan Hatun Başkanlığında Kriz Masası Oluşturuldu!- Mardin Mazıdağı ilçesi ile Diyarbakır Çınar ilçesi arasında kırsal köylerdeki alanlarda başlayan yangın devam ediyor. 5 yangın söndürme ekibi ve 15 personelimiz ile yönetim kadememiz yangın bölgesinde.- Eş Başkanımız Doğan Hatun öncülüğünde Genel Sekreter Emrullah Gördük, Genel Sekreter Yrd. Reşat Bakan, İtfaiye Daire Başkanı Azad Yıldız ve ilgili tüm birim müdürlerimiz yangın bölgesine geçiş yaptı.- Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde olan bölgede yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. Ancak yangının Mardin’e doğru yayıldığı ifade ediliyor.- Önlem amaçlı Büyükşehir Belediyesi personel ve araç takviyesini sürdürüyoruz.CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yangına ilişkin sağlıklı bilgi alamadığını belirtip Diyarbakır Valiliği ve Çınar Kaymakamlığı'na tepki gösterdi. Tanrıkulu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Diyarbakır Çınar ilçesi ve Mazıdağı ilçeleri arasında büyük bir yangın var. Diyarbakır Valiliğinden ve Çınar Kaymakamlığından tek bir açıklama yok; kendilerine TBMM üzerinden ulaşmaya çalıştım ancak mümkün olmadı. Türkiye'nin başka bir yerinde bu denli bir yangın olsa kamuoyunu bilgilendirilecek yayınlar hemen yapılırdı ancak şu anda ne yangının büyüklüğünün detaylarına ulaşmak mümkün ne de sağlıklı bir bilgiye ulaşmak mümkün. #çınar #Yangın #diyarbakır #Mazıdağı"DBP Eş Genel Başkanı ve Batman Milletvekili Keskin Bayındır da havadan müdahale çağrısı yaptı: "Mazıdağı-Çınar arasında çıkan yangın köylere kadar sıçramış durumda. Maalesef can kaybına ilişkin de haberler geliyor. Daha ağır sonuçlara yol açmadan, havadan ve karadan gerekli müdahalelerin yapılması için yetkilileri göreve çağırıyoruz."Bölgede can kayıplarının yanı sıra diğer canlılar ve ekosistemin tehdit altında olduğunu ifade eden DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları şu çağrıyı yaptı: