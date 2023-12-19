Samanyolu Haber /Dünya / Çin'de deprem: Çok sayıda ölü ve yaralı var /19 Aralık 2023 09:20

Çin'de deprem: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çin'in kuzeydoğusundaki Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde en az 118 kişi hayatını kaybetti, 266 kişi de yaralandı.

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Yetkililer yerel saatle 16.00'da meydana gelen depremin Gansu'nun yanı sıra komşu eyalet Qinghai'de de hissedildiğini, daha sonra 10'a yakın artçı deprem meydana geldiğini açıkladı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu ise 10 kilolemetre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,9 olarak bildirdi.

Daha sonra Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde de 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin can ve mal kaybına yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.

Yetkililer Gansu'da 105, Qinghai'de 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İki eyalette 20 kişi ise kayıp.

Gansu'da arama kurtarma çalışmalarına binlerce yardım görevlisi katılıyor.

Görevliler, yüksek rakımlı bölgede çok soğuk hava koşullarında çöken binaların enkazında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Depremden etkilenen bölgelerde halka, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü yerlerden uzak durma ve yolları görevlilere bırakma çağrısı yapıldı.

Elektrik ve su sıkınıtısının bazı bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarını aksattığı bildiriliyor.

Gansu, Çin'in en fakir bölgelerinden biri.
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