Samanyolu Haber /Gündem / Çin'den ABD'ye misilleme: Senato ve Kongre üyelerine yönelik yaptırımları açıkladı /14 Temmuz 2020 09:07

Çin'den ABD'ye misilleme: Senato ve Kongre üyelerine yönelik yaptırımları açıkladı

Çin'in ABD'nin Xinjiang ile ilgili yaptırımlarına vereceği yanıtın ayrıntıları belli oldu. Karşı yaptırım uygulanacak kişiler arasında Kongre üyeleri de yer alıyor

SHABER3.COM

Çin ABD’nin Xinjiang (Sincan) bölgesi ile ilgili yaptırımlarına vereceğini söylediği yanıt ayrıntılarını Pazartesi günü açıkladı. Çin misliyle mukabele kapsamında ABD’li yetkililere ve senatörlere yaptırım uygulayacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying, ABD’li yetkililerin ve siyasetçilerin davranışlarının ABD-Çin ilişkilerine ağır bir zarar verdiğini ve mahkûm edilmesi gerektiğini belirtti.

Hua ABD’nin Uluslararası Dini Özgürlükler Özel Yetkili Büyükelçisi Samuel Brownback, ABD’li Senatörler Marco Rubio ve Ted Cruz, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Chris Smith ile Kongre Çin İdari Komisyonu’nun yaptırımlara tabi olacağını açıkladı.

Xinjiang’ın bütünüyle Çin’in iç meselesi olduğu ve ABD’nin müdahale etmeye hakkı bulunmadığını belirten Hua, Çin hükümetinin egemenliği korumak, terörizme, ayrılıkçılığa ve aşırılıkçı dinî güçlere darbe indirme konusundaki kararlılığının sarsılmaz olduğunu vurguladı. 

Geçtiğimiz Perşembe günü ABD yönetimi, Xinjiang Uygur özerk bölgesinden sorumlu olan ve ‘‘Uygurlara, etnik Kazanlara ve Xinjiang’daki diğer azınlık gruplarına yönelik suiistimallerden ve haksız tutuklamalarda sorumluluğu ya da suç ortaklığı bulunan’’ Çinli yetkililer hakkında yaptırım kararı almıştı. Söz konusu yetkililer arasında Xinjiang bölgesi Komünist Parti şefi Chen Quango ile bölgedeki idari yöneticiler ve polis departmanından kıdemli görevliler de bulunuyordu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, yaptırımların, ABD’nin insan hakları ihlalleri için yabancı yetkilileri cezalandırmasını mümkün kılan Küresel Magnitsky İnsan Hakları Hesap Verebilirlik Yasası ile uyumlu olduğunu açıklamıştı. 

Yaptırımlar, hedef alınan kişi ve kurumların bütün varlıklarının dondurulmasını ve Hazine Bakanlığı’na bildirilmesini gerektiriyor
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