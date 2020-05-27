Samanyolu Haber /Dünya / Çin'e dünya çapında tam saha pres: İsrail'deki ihale bile verilmedi /27 Mayıs 2020 12:02

Çin'e dünya çapında tam saha pres: İsrail'deki ihale bile verilmedi

İsrail'de yaklaşık 1.5 milyar dolara mal olması beklenen deniz suyu arıtma tesisinin kurulumu için yapılan ihalede son ikiye kalan Çinli bir firma ABD'nin baskıları nedeniyle ihaleden çekildi.

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İsrail'in Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, Maliye Bakanlığı'na bağlı İhaleler Komisyonu'nun ülkenin kuzeyindeki Nahal Sorek bölgesine deniz suyu arıtma tesisi kurulumunun Çinli Hutchison Water International tarafından değil de İsrailli bir şirket tarafından yapılacağını belirttiği ifade edildi.

Haberde, ABD yönetimi ile İsrailli güvenlik yetkililerinin Çinli firmaya söz konusu projeyi vermemek için İsrail hükümetine 'büyük bir baskıda' bulunduğuna vurgu yapıldı.

Sorek B ismi verilen ve yaklaşık 1.5 milyar dolara mal olması beklenen tesisin inşası için 3 Mayıs’ta düzenlenen ihalede Çinli Hutchison Water International şirketi son ikiye kalmıştı.

ABD yönetimi, Çinli firmaların İsrail pazarında payını giderek artırması nedeniyle duyduğu rahatsızlığı daha önce de Tel Aviv yönetimine iletmişti.

Ayrıca 13 Mayıs’ta İsrail'e sürpriz bir ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya, Çin'in İsrail ekonomisine 'nüfuz etmesinden' ve iki ülke arasındaki iş birliğinden rahatsız olduklarını ifade etmişti.

Bunun üzerine İsrail, Ekim 2019'da ülkeye gelecek yabancı yatırımların incelenmesi için yeni bir komisyon kurulmasını kararlaştırmıştı.

Her ne kadar komisyonun ülkeye gelecek yabancı yatırımların incelenmesi için kurulduğu ifade edilse de İsrail basını asıl hedefin Çin'den gelecek yatırımlar olduğunu yazmıştı.
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