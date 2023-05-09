Samanyolu Haber /Gündem / Çin'in girişimiyle , Rusya-Ukrayna müzakerelere başlaya bilir /09 Mayıs 2023 14:06

Çin'in girişimiyle , Rusya-Ukrayna müzakerelere başlaya bilir

Kissinger: Rusya-Ukrayna müzakereleri Çin'in girişimiyle bu yıl sonuna kadar başlar

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Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Çin'in Rusya-Ukrayna ihtilafını bitirme girişiminin 2023 yılı bitmeden müzakerelerle başlamasına yol açacağını söyledi. 

Henry Kissinger 100. doğum gününden önce CBS ile yaptığı bir röportajda önemli açıklamalar yaptı. 

“Çin müzakerelere girdiğine göre artık her şey yerine oturacak. Bence yıl sonuna kadar müzakere süreçlerinden ve hatta gerçek müzakerelerden bahsediyor olacağız” dedi.

Politikacı, “ABD başkanı gerçekten isteseydi Vladimir Putin ile görüşmek için Moskova'ya uçardı.” Şeklinde cevapladığı soruya, “Başkan'ın danışmanı olarak buna "eğileceğini” de” söyledi.

Çin, Rus birliklerinin Ukrayna'ya girişinin yıldönümü olan 24 Şubat'ta bir barış planı önermişti. Fakat plan, Rus birliklerinin geri çekilmesini içermiyor ve toprak mülkiyeti sorununu ele almıyor. ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in planının yalnızca Rusya'ya faydalı olduğunu söylemiş, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky’de Pekin'in önerilerinin Moskova’nın faydasına demişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Çin Devlet Başkanı'nın Moskova ziyareti sırasında Çin planının esas alınmasını önerdi.
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