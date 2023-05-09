Samanyolu Haber /Gündem / Erzurum provokatörü istihbaratçının ifadesi ortaya çıktı /09 Mayıs 2023 13:56

Erzurum provokatörü istihbaratçının ifadesi ortaya çıktı

Erzurum’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na düzenlenen taşlı saldırıya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve sözleşmesi feshedilen Piyade Uzman Çavuş Akif Keleş'in ifadesi ortaya çıktı. Keleş, "Karşı taraftan bazı şahıslar zafer işareti yapınca sinirlendim, tepkimi sözlü olarak dile getirdim. Burası Erzurum, burada zafer işareti yapamazlar" sözlerini kullandı.

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Erzurum'da, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'na düzenlenen taşlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

Şu ana kadar soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Son olarak yandaş Yeni Şafak gazetesinin manşetine taşıdığı, gözaltına alınan ve MSB tarafından sözleşmesi feshedilen Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş'in, 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki ifadesi ortaya çıktı.

'KARŞI TARAFTAKİLER ZAFER İŞARETİ YAPINCA SİNİRLENDİM'
Keleş, ifadesinde şunları söyledi: 

"Ben daha önce Emniyet'te ve savcılıkta ifade vermiştim. Aynısını tekrar ederim. Arkadaşımla Serhat'la birlikte gezmek amacıyla caddeye doğru gittik. Caddede Serhat'la ayrıldık. Ekrem İmamoğlu'nun konuşması daha yeni başlamıştı. Serhat'la birlikte miting alanının dışında bekleyen gruba katıldım. Karşı taraftan bazı şahıslar zafer işareti yapınca sinirlendim, tepkimi sözlü olarak dile getirdim.

Burası Erzurum, burada zafer işareti yapamazlar. 'PKK sloganı atamazsınız' şeklinde bağırdım. Hakaret içerikli kelimeler kullanmadım. Elimdeki demir paraları insanlara zarar vermeyecek şekilde fırlattım. Sonrasında Serhat'la ayrıldık. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Soğukkanlılığımı koruyamadığım ve bu olaya karıştığım için pişmanım. Adli kontrol tedbirinin reddine karar verilmesini talep ediyorum."


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