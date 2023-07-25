Çin'in kayıp Dışişleri Bakanı hakkında ilginç gelişme

Çin devlet medyası, 25 Haziran'dan bu güne kadar halkın karşısına çıkmayan Dışişleri Bakanı Qin Gang'ın istifa ettiğini bildirdi.







Devlet medyasının bildirdiğine göre, bir aylık aradan sonra görevi bırakan Qin Gang'ın yerine, Çin Komünist Partisi Dış İlişkiler Merkez Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi atandı.





ABD elçisi olarak görev yaptıktan sonra Aralık ayında göreve geldiğinde Çin'in en genç dışişleri bakanlarından biri olan 57 yaşındaki Qin, 25 Haziran'dan bu yana kamuoyunda görülmemişti.





Dışişleri Bakanlığı, Qin'in sağlık nedenleriyle işten ayrıldığını açıkladı. Ancak yapılan açıklamadaki ayrıntılı bilgi eksikliği bakana ilişkin soru işaretlerine sebep oldu.





Endonezya’nın başkenti Jakarta’da düzenlenen ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı’na da Qin Gang’ın yerine Wang Yi katılmıştı.



