Karadenizde sular ısınıyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Ukrayna’ya ait İnsansız Deniz Araçları’nın (İDA) Karadeniz’de Rus Savaş Gemisine saldırdığı bildirildi.





Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Ukrayna'ya ait insansız deniz araçlarının Karadeniz'de bir Rus savaş gemisine saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı. Açıklamaya göre iki insansız deniz aracı devriye gemisi Sergey Kotov'u hedef almaya çalıştı.





Rusya’nın Karadeniz Donanma Üssü’nün bulunduğu Sivastopol şehrine 370 km mesafede gerçekleşen saldırıda iki insansız deniz aracının gemiye 800 ve 1000 metre kala vurularak etkisiz hale getirildiği bildiriliyor.





Türkiye'den gelen gemide patlayıcı izine rastlandı





Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB, 22 Temmuzda Kerç Boğazı'nda yapılan bir denetim sırasında Türkiye'den gelen yabancı bandıralı bir gemide patlayıcı madde kalıntılarına rastlandığını ve geminin konstrüksiyonunda oynama yapıldığının tespit edildiğini açıkladı.





RIA Novosti’nin haberine göre, FSB yetkilileri, geminin Mayıs ayında Ukrayna limanı Kili'de, Temmuz ayında ise Türkiye'de Tuzla Limanı'nda görüldüğünü ve 12 Ukraynalıdan oluşan mürettebatın tamamen değiştirildiğini bildirdi. Rus Güvenlik Servisi geminin Ukrayna'ya patlayıcı madde sevkiyatında kullanılmış olabileceği şüphesinin bulunduğunu açıkladı.





Kırım’da 17 İHA düşürüldü, bir cephanelik vuruldu





Ukrayna, Kırım’ı İHA’larla vurmaya devam ediyor. Bir hafta içinde çok sayıda İHA ile yarımadaya saldırı düzenlendi. Kommersant gazetesine göre, bölgede güvenlik amacıyla kara ve demiryolu trafiği durduruldu.





Kırım’ın başkanı Sergey Aksyonov yarım adaya düzenlenen insansız hava aracı saldırısında Canköy bölgesinde bir mühimmat deposunun isabet aldığını açıkladı.





Rusya Savunma Bakanlığı saldırı sırasında 17 İHA'nın düşürüldüğünü belirtti. Düşürülen bazı İHA'ların enkazı, Kirovsky semtindeki özel bir evin yanı sıra Janköy semtindeki bir mühimmat deposuna zarar verdi.





Patlamaların olduğu mühimmat deposunun 5 km yarıçapındaki köylerde yaşayanlar geçici barınma merkezlerine tahliye edilmeye başlandı.





Rus ordusu, bir yılda aldığı mühimmatı artık aylık alıyor





Bu arada Rus ordusunun geçen yıl bir yılda aldığı toplam mühimmatın artık bir ayda aldığı ortaya çıktı.





Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Rus ordusuna bir ayda yapılan mühimmat tedarikinin geçen yılın toplamını geçtiğini söyledi.





RİA Novosti’nin haberine göre Manturov, savunma sanayisinin ele alındığı bir toplantıda, Rus ordusuna mühimmat tedarikinin kat kat arttığını kaydederek “Sadece bir aydaki teslimatın geçen yılın toplam siparişini aştığı bir aşamaya giriyoruz” ifadelerini kullandı.





Bu yılın ilk altı ayında üretilen silah, askeri ve özel teçhizat sayısının geçen tüm yılın toplamından çok daha fazla olduğunu söyleyen Manturov, “Nadir istisnalar dışında neredeyse tüm işletmeler, tarihler ve hacimler açısından eşi benzeri görülmemiş hedefleri yerine getiriyor. Bazı noksanlar aynı veya benzer ürünlerle hızla telafi ediliyor” dedi.





Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, savunma sanayiinde bazı alanlarda üretimin onlarca kat arttığını açıklamıştı. Ticaret Bakanı’nın açıklamasıyla Rusya Savunma Bakanlığına üretim yapan özel sektörün de üretimi onlarca kat artırdığı ortaya çıktı.