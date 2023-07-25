Samanyolu Haber /Gündem / Muhalefet istemişti: Meclis zamları görüşmek için olağanüstü toplandı /25 Temmuz 2023 15:48

Muhalefet istemişti: Meclis zamları görüşmek için olağanüstü toplandı

TBMM Genel Kurulu CHP'nin bazı vergilerdeki artışlarla ilgili genel görüşme yapılmasına ilişkin önerisini müzakere etmek üzere olağanüstü toplandı. Olağanüstü toplantı için gereken 200 kişiye ulaşıldı.

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TBMM Genel Kurul'u, CHP'nin yeterli sayıda imza ile olağanüstü toplanma talebinin ardından, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un toplantı çağrısı yapması üzerine saat 15.00'te bir araya geldi. TBMM Genel Kurulu yoklama ile açıldı.

YETER SAYIYA ULAŞILDI
AK Parti ve MHP'li milletvekilleri yoklamaya katılmadı ancak, olağanüstü toplantı için gereken 200 kişiye ulaşıldı. Bunun üzerine AK Parti ve MHP milletvekilleri de genel kurul salonuna girdi.

MHP lideri bahçeli de görüşmeleri izlemek için Genel Kurulda.

Birleşimi TBMM Başkanvekili Celal Adan yönetiyor.

GÜNDEM: ÖTV VE KDV ZAMLARI 
Görüşmelerde, CHP'nin, "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması" önerisi ele alınacak.

Öneri üzerinde, siyasi parti grupları, görüşlerini dile getirecek.
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