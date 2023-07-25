Türkiye'den de bir şehir var; Dünyanın en pahalı şehirleri listelendi

İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı firması Mercer’ın bu yıl 29’uncusunu yaptığı “Yaşam Maliyeti Araştırması”nın sonuçları açıklandı. 5 kıtada 227 şehri kapsayan araştırmada 2023 yılında dünyanın en pahalı şehri Hong Kong olurken en ucuz şehir ise İslamabad olarak belirlendi. İstanbul listeye 185’inci sıradan girdi.







Bu yıl Hong Kong’un en pahalı şehir olarak listenin başında yer aldığı araştırmada, geçen yıla göre 6 sıra yükselen Singapur 2’nci sırada yer aldı. Zürih ise bir basamak gerileyerek listedeki en pahalı 3’üncü şehir oldu. Uluslararası çalışanlar için dünyanın en ucuz şehri ise 227’nci sırada yer alan İslamabad. 226’ncı sırada yer alan Karaçi ve 225’inci sıradaki Havana diğer ucuz şehirler olarak sıralandı.







Cenevre 4, Basel 5’inci sırada yer bulurken geçen yıla göre bir basamak yükselen New York 6’ncı sıraya yerleşti. Araştırmaya göre; Bern 7’nci, Tel Aviv 8’inci, Kopenhag 9’uncu ve Nassau da 10’uncu sırada yer aldı.





Zürih, Cenevre, Basel, Bern ve Kopenhag 2023’te expat çalışanlar için dünyanın en pahalı lokasyonları arasında ilk 10 arasında yer alan 5 Avrupa şehri oldu. Bu şehirlerin 4’ü İsviçre’de bulunuyor.