Baronlar parayı bastırıp Türk pasaportu aldılar, ülkelerinde yargılanmaktan kurtuldular

Belçika kolluk kuvvetleri, Belçika tarihinin en büyük kokain kaçakçılığı operasyonlarından birine karıştıkları bilinen bu iki kişi hala aktif olarak arıyordu.







3,2 TON KOKAİN KAÇIRDILAR

The Brussels Times gazetesinden Dylan Carter’in haberine göre, Bosna doğumlu Sani A.M. ve Arnavut suç ortağı Flamur S., Belçika’ya en az 3,2 ton kokain kaçırmak için paravan bir şirketin kullanıldığı Kriva Rochem davasına karıştıkları gerekçesiyle Bruges’deki bir soruşturma hakimi tarafından aranıyor.







Suç örgütü, geçen yıldan beri hapiste olan Flor Bressers (Parmak Kesici) isimli baron tarafından yönetiliyordu.





TÜRK VATANDAŞLIĞI ALDILAR

Bressers’in suç ortakları şu anda Türkiye’de yaşıyor. Belçika ile Türkiye arasında suçluların iadesi anlaşması bulunmuyor ve Türk makamları, Türk vatandaşlığına geçtiklerini söyledikleri şüphelileri iade etmeyi reddetti.







TÜRKİYE, SUÇLULAR İÇİN GÜVENLİ LİMAN HALİNE GELDİ

Bu, Belçikalı suçluların Türkiye’yi adaletten kaçmak için kullandıkları ilk olay değil. Türkiye’nin yatırım karşılığında pasaport verme politikası, suçluların paralarını aklamaları ve kanunlardan korunmaları için cazip bir yol sunuyor.







6 Ocak itibariyle yabancılar vatandaşlık alabilmek için 500 bin Dolar gibi düşük bir yatırım yapabiliyor ya da ülkede mülk satın alabiliyor.





Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne sorunun farkında olduğunu söyledi. “Türk hükümetinin, Türkiye’nin kaçak büyük suçlular için serbest bir liman haline gelmemesini sağlayacağına güveniyoruz” dedi.



