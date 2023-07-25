Samanyolu Haber /Gündem / Yeni araç hayal olunca Renault'ta 'fabrikadan halka ikinci el araç' dönemi başladı /25 Temmuz 2023 16:56

Yeni araç hayal olunca Renault'ta 'fabrikadan halka ikinci el araç' dönemi başladı

Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında kurulan Refactory'de, ikinci el otomobil yenileme ile yenilenen tüm araçlar satışa sunulacak.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renew, Türkiye''de 56 noktada faaliyet gösteriyor. 96 kontrol noktası, 12 aya kadar garanti ve finansman seçenekleri sunan Renew, ikinci el araç güvenilirliğinin yanı sıra tüm markaları barındıran geniş bir model yelpazesiyle hizmet veriyor.

Renault Group, Refactory ile sürdürülebilir kalkınma stratejisinin merkezinde yer alan endüstriyel ve ticari bir ekosistem yaratmayı hedefliyor. Refactory faaliyetlerine ilk olarak Fransa''nın Flins bölgesinde başlayan Renault Group, ardından İspanya''nın Sevilla kentinde devam etti. Son olarak ise Bursa''da başladı.

Cumhuriyet''in haberine göre Oyak Renault fabrikası bünyesinde kurulan yeni endüstriyel tesisin amacı, kullanılmış otomobilleri standartlara göre yenilemek. Test sürüşü, ekspertiz, teşhis, mekanik ve karoser onarımları gibi hizmetler sunan Refactory, aynı zamanda boya işlemleri, Renault estetik süreci (ayrıntılı iç ve dış temizlik), kalite kontrolü alanlarında da çalışıyor. İlk etapta Clio IV Clio V ve Megane Sedan modellerine odaklanan Refactory daha sonra ise hizmetlerini genişletecek.

İKİ YIL GARANTİ
Bu yaklaşımın avantajı, endüstriyel olarak standartlaştırılmış süreç, maliyet azaltma ve aynı zamanda yüksek kaliteli onarım seviyesi olurken, Oyak Renault fabrika ekiplerinin uzmanlığı, bayilere Renew''in yeni kalite standartlarını sunmasını sağlayacak. Buradan çıkan ikinci el otomobiller 2 yıl garantili olacak.

Refactory tarafından yenilenen tüm ikinci el araçlar, yetkili Renew bayilerinde Renew kimliği altında satışa sunulacak.

YURTDIŞINDAN İTHAL İKİNCİ EL
Ayrıca bu sistemin daha sonra yurtdışından ithalat ile ikinci el araç girişi sağlanması durumuna hazırlık olarak yapıldığı da iddia edildi.
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