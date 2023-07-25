Muhalefetin vergi zamları için görüşme talebi AKP-MHP oylarıyla reddedildi

TBMM CHP’nin çağrısıyla saat 15.00’te olağanüstü toplandı. Meclis’in çalışması için 200 milletvekilinin katılımı gerekiyordu. Genel Kurul’un açılması sonrasında görüşmelere başlanabilmesi için 200 olan toplantı yeter sayısına ulaşıldı. AKP’liler yoklama sırasında Genel Kurul’a katılmadı.







Duvar’ın haberine göre Yeniden Refah Partisi milletvekilleri, CHP’nin görüşme çağrısı üzerine yapılan toplantıya katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de görüşmeleri izlemek için Genel Kurul’da bulundu. Birleşimi TBMM Başkanvekili Celal Adan yönetti.





‘MEĞER KAPI AĞZINDA BEKLİYORLARMIŞ’

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç Genel Kurul’daki yoklamaya katılmayan AKP milletvekillerine “Saklanmayın AK Partililer, saklanmayın gelin” diye seslendi.





TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ise yoklama sırasında AKP sıralarının boş olduğunu gösteren videoyu sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı: “Koltuklarının maliyetini millerin sırtına zam ve ek vergilerle yükleyen sarayın vekilleri, millete zam-vergi zulmünü TBMM’de konuşulacağı Meclis Genel Kurulunda yoklar. Önce Meclis Genel Kurulu toplantı yeter sayısı sağlanmasın, millete yüklenen zamlar konuşulmasın diye salona girmediler. Elektronik oylama yaptırdılar. Baktılar ki çare yok, muhalefet milletin iradesine sahip çıkıyor, apar topar salona girdiler. Meğer kapı ağzında bekliyorlarmış.”





ÖZDAĞ: ÖNCEDEN HAZIRLANDIĞI BELLİYDİ

Oturumda ilk konuşan isim Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ oldu. Özdağ, hem vergi zamlarının hem de akaryakıta gelen zamlar için “Önceden hazırlandığı belliydi” derken iktidara “Vatandaşın tenceresinde et değil dert kaynadığının farkında mısınız? Bugünler daha fragman, yeni zamlar boca edilecek” dedi. Özdağ, zamlar üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yapılan eleştiriler için ise “Bu sistemde bütün bakanlar Tayyip Erdoğan’dır. Mehmet Şimşek’e yüklenmeye gerek yok. O, kendisine verilen talimatları uygulamak için getirildi” ifadelerini kullandı.





MHP DESTEK VERMEYECEK

MHP adına MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ‘hakça’ ve ‘adil bir vergi düzenlemesine ihtiyaç olduğunu belirtti ancak CHP’nin genel görüşme talebine destek vermeyeceklerini açıkladı.





BEŞTAŞ: KİRADA YAŞAMAK LÜKS HALE GELDİ

Barınma sorununa da dikkat çeken Beştaş, “Bir evde kirada yaşamak lüks haline geldi” dedi. Toplumun yarısından fazlasının asgari ücret seviyesinde maaşlarla çalıştıklarını vurgulayan Beştaş, yurttaşların en temel ihtiyaçlarını bile borçlanarak karşıladıklarını ifade etti.





ÖZEL: EMEKLİLERDEN KAÇTINIZ

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile konuşmasına, milletvekili seçilmesine ve mazbatasını almasına rağmen tahliye edilmeyen Gezi Davası tutuklusu ve TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ı selamlayarak başladı.





Olağanüstü toplantı talebinin ardından internete ve ilaçlara da zam yapıldığını vurgulayan Özgür Özel, “Tatil zamanı değil Meclis zamanı dedik ve onun için geldik” dedi. Özel, iktidar milletvekillerine ise “Seçimden sonra zam bekleyen emeklilerden kaçtınız gittiniz, bugün tatile devam etmek için geldiniz” diye seslendi.





GENEL GÖRÜŞME TALEBİNE AKP-MHP REDDİ

Genel Kurulda partiler adına yapılan konuşmanın ardından CHP’nin, ‘KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması’ önerisi oylamaya sunuldu. Öneri AKP-MHP oylarıyla reddedildi.