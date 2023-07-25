Mansur Yavaş hakkında şok iddia: CHP'den ayrılıyor mu?

Posta Gazeteci yazarı Murat Sevinç, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, gazeteci Barış Yarkadaş, tv100.com yazarı Hacı Yakışıklı, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programına konuk oldu.







"SİYASİ GELECEĞİNİ YENİNDEN DÜŞÜNECEĞİ YÖNÜNDE BİZE KULİS BİLGİLERİ GELİYOR"





tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili "Yavaş, sağ siyasetten gelen birisi. CHP ve İYİ Parti ittifakının olmaması halinde Yavaş, siyasi geleceğini yeniden düşüneceği yönünde" kulis bilgisini verdi:







"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu akşam İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyarette bulundu. İYİ Partili yetkililer bunu 'hayırlı olsun' ziyareti olduğunu söyledi. Sayın Yavaş, CHP'deki değişim sürecini, İYİ Parti ve bazı isimlerin ileriye dönük 'ittifak olmayacağı' yönündeki çıkışlarını memnuniyetsizlik ve endişeyle takip ediyor. Yavaş, sağ siyasetten gelen birisi. CHP ve İYİ Parti ittifakının olmaması halinde Yavaş, siyasi geleceğini yeniden düşüneceği yönünde bize kulis bilgileri geliyor."

