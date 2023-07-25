Kamu bankaları ihtiyaç kredisi faizlerini artırdı

Kamu bankalarının bireysel kredi faizlerindeki son artışı, temmuz ayı başında olmuştu. Böylece dün itibarıyla yeni bir artışa gidilmesi, bireysel kredi faizlerinin bir ayın içinde iki kez artmasına neden oldu.





Sözcü'den Gamze Bal'ın haberine göre seçimlerden sonra para politikasında gidilen değişikliğe paralel olarak kamu bankaları da bireysel kredi faizlerini artırmaya devam ediyor.Merkez Bankası’ndan (TCMB) bu gece yarısı gelen yeni sıkılaşma adımları öncesinde dün de kamu bankalarının bireysel kredi faizlerinde yeni artışa gittiği öğrenildi.Kamu bankalarının şubelerine genel merkezden dün gönderilen yazıda, kredi faiz oranlarındaki artışa ilişkin bilgi verildi ve yeni oranlar dün itibarıyla uygulanmaya başladı.Buna göre, kamu bankalarında seçimlerden önce aylık yüzde 1,94 (yıllık yüzde 25,93) olan, seçim sonrası da TCMB’nin politika faizindeki artışı sonrası aylık yüzde 2,64’e (yıllık yüzde 36,71) çıkan ihtiyaç kredisi faizleri, dün itibarıyla yüzde 2,84’e (yıllık yüzde 39,94) yükseldi.Aylık taşıt kredisi faizleri de dün itibarıyla yüzde 2,45’ten 2,65’e çıkarken (yıllıkta yüzde 33,70’ten yüzde 36,87’e); konut kredi faizleri ise yüzde 2,19’dan yüzde 2,49’a (yıllıkta yüzde 29,68’den yüzde 34,33’e) yükseldi. Bu oran seçimden önce yüzde 1,67 (yıllık yüzde 21,99) idi.TCMB’nin bu geceki kararları arasında taşıt kredisi de yer almış; taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırının yüzde 2 olarak belirlenmesine karar verilmişti.Öte yandan, yaklaşık bir senedir ticari müşterilere uygulanan kredi kısıtlamasının benzeri, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşa da uygulanıyor.İhtiyaç kredisi musluklarını mayıs ayında kısmaya başlayan kamu bankaları, şu an en fazla 70 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi veriyor.TCMB verilerine göre, bankaların 7 Temmuz ile biten haftada TCMB’ye bildirdikleri ihtiyaç kredisi faiz oranlarının yıllık ortalaması yüzde 47,95 iken 14 Temmuz ile biten haftada 48,13’e yükseldi. Bu da dün itibarıyla yapılan artışla yüzde 39,94’e çıkan kamu bankalarındaki yıllık ihtiyaç kredi faizlerinin 8,19 puan üzerine bir orana tekabül ediyor.Bir yandan faizler yükselirken, bir yandan da yüksek faizle de olsa kredi kullanmak isteyenler sınırlı miktarda kredi alabiliyor.