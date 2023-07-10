Samanyolu Haber /Gündem / Çinli elektrikli otomobiller için korkutan uyarı /10 Temmuz 2023 11:11

Çinli elektrikli otomobiller için korkutan uyarı

Son dönemde bir hayli gündemde olan elektrikli araçlar yeni bir tartışma başlattı .

SHABER3.COM

Son dönemde çevreci olarak lanse edilen elektrikli otomobiller İngiltere’yi karıştırdı…

İngiltere’de özellikle Çin markalı elektrikli otomobillerin sayısının hızla artmasına tepki bazı vekillerden geldi.

Çin markalı elektrikli araçların İngiltere’de yollara çıkmasının büyük bir güvenlik tehdidi oluşturacağını söyleyen bazı vekiller bunun önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Ülkede şu ana kadar 25 farklı Çin markasının elektrikli aracının satışta olduğu belirtilirken bu araçların ulusal güvenlik riski oluşturabileceği de iddia edildi.

İngiliz Daily Mail gazetesi, Ocak ayında İngiliz Güvenlik Servisi’nin İngiliz hükümeti envanterinde yer alan bir aracın konumunun araçtaki Sim kartı sebebiyle takip edilebildiğinin tespit edildiğini de yazdı. Gazeteye konuşan otomotiv uzmanı Tu Le, “Bu tür araçlardaki sensörler ve haritalar yanlış ellere geçerse hassas hükümet binaları ve askeri üslerle ilgili bilgi sızıntısına sebep olabilir” dedi.

“ARAÇTA KONUŞULANLARI KAYDEDEBİLİR”

Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Alicia Kearns, “Biz Çin Komünist Partisi’nin güvenliğimizin arka kapısından girmesine izin vermemeliyiz. Gündelik hayatımızdaki harita ve verileri kullanmalarını engellemeliyiz” yorumunu yaptı.

Eski Muhafazakar Partili vekil Sir Iain Duncan Smith, “Çin’in yapacağı her şey güvenlik tehdididir. Araçlarımızdaki, konumları bir yerlere bildiren teknolojileri atmalıyız. Bu sistemler araç içindekileri kilitleyip, konuşulanları kaydedebilir” dedi.

Muhafazakar Parti’den Bob Seely de, Çin’e bağımlı olunmaması gerektiğini söyledi.
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