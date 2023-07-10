Özbekistan’da Mirziyoyev ile yola devam

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA







Özbekistan Merkez Seçim Kurulu'ndan alınan ön verilere göre, oylamaya katılanların %87,05'i mevcut başkana oy verdi. Seçmen katılımı %79,8 oldu. Özbekistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için 56'sı yurt dışında 39 ülkede olmak üzere yaklaşık 10 bin 800 sandık açıldı. Rusya'da Özbekistan vatandaşları yedi sandıkta oy kullanıldı.





Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, Shavkat Mirziyoyev'i seçimlerdeki zaferinden dolayı ilk tebrik eden lider oldu.





Shavkat Mirziyoyev, Liberal Demokrat Parti ve Ulusal Uyanış tarafından aday gösterildi. Rakipleri, eski Eğitim Bakanı ve muhalefetteki sol görüşlü Halkın Demokratik Partisi'nin lideri Ulugbek Inoyatov, Adolat Sosyal Demokrat Partisi'nden Yüksek Mahkeme Başkan Yardımcısı Robakhon Makhmudova ve Ekolojik Parti'den Abdushukur Khamzaev idi.





Özbekistan'da erken seçimler, devlet başkanının görev süresini beş yıldan yedi yıla çıkaran Anayasa değişiklikleri için yapılan referandumun ardından açıklandı.

Değişikliklere göre, Shavkat Mirziyoyev iki kez daha cumhurbaşkanlığına aday olma hakkını elde etti. Bir sonraki seçimleri kazanırsa 2037'ye kadar Özbekistan'ı yönetebilecek. Referandumdan önce, görev süresi 2026'da sona erecekti.