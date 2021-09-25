Çinli kripto para borsası yeni kayıt işlemlerini durdurdu

Çin hükûmetinin kripto para birimlerine yönelik kısıtlayıcı hamleleri devam etmekte ve bu hamlelerin piyasa üzerindeki olumsuz etkileri gitgide büyümekte. Hükûmetin bu hamlelerinin ardındaki sebep bilinmese de hükûmetin kendi kripto para biriminin önünü açmayı amaçladığı düşünülüyor.







Hükûmetinin kısıtlamalarına bir yenisi da daha eklenerek Çin Merkez Bankası'nın kripto varlıklarla ilgili işlemleri yasa dışı ilan etmesinin ardından Çin'in en büyük kripto para borsası Huobi, yeni kayıtları durdurdu. Huobi, Çinli kullanıcıların mobil telefon numaralarıyla borsaya üye olmasının önüne geçti. Böylelikle Çin'den gelen yasağın etkili olduğu ilk karar geldi.





Öte yandan Çin'in hameleleri karşısında kripto para fiyatlarında aşırı büyük bir düşüş yaşanmamış değil.