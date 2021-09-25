Samanyolu Haber /Ekonomi / Çinli kripto para borsası yeni kayıt işlemlerini durdurdu /25 Eylül 2021 16:45

Çinli kripto para borsası yeni kayıt işlemlerini durdurdu

Kripto para piyasalarında Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki rekabet karşılıklı hamlelerle devam ediyor.Çin Merkez Bankası'nın kripto varlıklarla ilgili işlemleri bir kez daha yasa dışı ilan etmesinin ardından kripto para borsası Huobi, yeni kayıtları durdurdu. Böylelikle hükûmetten gelen yasağın etkili olduğu ilk karar alınmış oldu.

SHABER3.COM

Çin hükûmetinin kripto para birimlerine yönelik kısıtlayıcı hamleleri devam etmekte ve bu hamlelerin piyasa üzerindeki olumsuz etkileri gitgide büyümekte. Hükûmetin bu hamlelerinin ardındaki sebep bilinmese de hükûmetin kendi kripto para biriminin önünü açmayı amaçladığı düşünülüyor.

Hükûmetinin kısıtlamalarına bir yenisi da daha eklenerek Çin Merkez Bankası'nın kripto varlıklarla ilgili işlemleri yasa dışı ilan etmesinin ardından Çin'in en büyük kripto para borsası Huobi, yeni kayıtları durdurdu. Huobi, Çinli kullanıcıların mobil telefon numaralarıyla borsaya üye olmasının önüne geçti. Böylelikle Çin'den gelen yasağın etkili olduğu ilk karar geldi.

Öte yandan Çin'in hameleleri karşısında kripto para fiyatlarında aşırı büyük bir düşüş yaşanmamış değil.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çinli kripto para borsası yeni kayıt işlemlerini durdurdu Sonraki Haber >>

İşte Turkey Tribunal'in tarihi 'karar duruşması'

İşte Turkey Tribunal'in tarihi 'karar duruşması'

Rik Van De Walle: Bu Tribunal, Türkiye'nin iyiliği için

Rik Van De Walle: Bu Tribunal, Türkiye'nin iyiliği için

15 yaşındaki gencin feryadı gündem oldu

15 yaşındaki gencin feryadı gündem oldu

Barbaros Şansal: Erdoğan Rejimi, işkencelerle yıldırarak yol alıyor

Barbaros Şansal: Erdoğan Rejimi, işkencelerle yıldırarak yol alıyor

Luca Perilli: Türkiyede yargı bağımsızlığı tamamen çökmüştür

Luca Perilli: Türkiyede yargı bağımsızlığı tamamen çökmüştür

Cevheri Güven Türkiye Mahkemesi önünde basın özgürlüğü ihlalleri hakkında ifade verdi

Cevheri Güven Türkiye Mahkemesi önünde basın özgürlüğü ihlalleri hakkında ifade verdi

Turkey Tribunal - Öldürmek istediler. Ailemi tehdit ettiler

Turkey Tribunal - Öldürmek istediler. Ailemi tehdit ettiler

Tülay Açıkkollu: Özel yapım o gözlüğün normalde kırılma imkanı yoktu

Tülay Açıkkollu: Özel yapım o gözlüğün normalde kırılma imkanı yoktu

Kaçırılan işadamı bulundu, Furkan Vakfı’na kumpas çöktü

Kaçırılan işadamı bulundu, Furkan Vakfı’na kumpas çöktü

Erdoğan'ın ilk konuşmasını 3 paket sigara karşılığında yazdı: Çok pişmanım!

Erdoğan'ın ilk konuşmasını 3 paket sigara karşılığında yazdı: Çok pişmanım!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:41:48