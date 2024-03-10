CNN: ABD Rusya’nın Ukrayna’ya olası nükleer saldırısına karşı 2022’de ciddi hazırlık yaptı

Amerika Birleşik Devletleri’n’de yayın yapan CNN kanalının haber sitesinde çıkan bir araştırma, Washington yönetiminin 2022 sonlarında Rusya’nın Ukrayna’ya olası nükleer saldırısına karşı “ciddi” bir şekilde hazırlık yaptığını ortaya koydu. ABD’de üst düzey iki yöneticinin görüşlerine atıfta bulunulan haberde, Biden yönetiminin özellikle Rusya’nın savaş alanında taktik veya nükleer silah kullanma ihtimali karşısında endişelendiği aktarıldı.







Euronews’in aktardığına göre haberi kaleme alan ve aynı zamanda “Büyük Güçlerin Geri Dönüşü” isimli kitabı 12 Mart’ta satışa çıkacak olan araştırmacı gazeteci Jim Sciutto, ABD yönetiminin endişeleriyle ilgili ciddi kanıtları detaylarıyla gündeme getirdi. İlk olarak ABD’li yetkililerin Rusya’nın 2022’de taktiksel nükleer silah kullanmasından endişe duyduklarını bildirdiğini yazan Jim Sciutto, yeni kitabında üst düzey yetkililer tarafından yürütülen benzeri görülmemiş seviyedeki acil durum planlamasına ilişkin özel ayrıntıları paylaştı ve Biden yönetiminin durumdan giderek daha fazla “paniğe” kapıldığını aktardı. Sciutto, “Üst düzey yönetimin bir yetkilisi bana, ‘Çatışmanın gidişatı bu yöndeydi ve biz de buna inandık. Bunun olmasını önlemek için titizlikle hazırlanmanın ve mümkün olan her şeyi yapmanın hakkımız olduğunu düşünüyorum.’ diyerek endişesini dile getirdi” dedi. ABD’li araştırmacı gazeteciye göre, Biden yönetimini böylesine şaşırtıcı bir değerlendirmeye ulaştıran şey tek bir gösterge değil, gelişmelerin, analizlerin ve en önemlisi son derece hassas yeni istihbarat bilgilerinin toplamı.





Yönetimin korkusunun “sadece varsayımsal olmadığını, aynı zamanda toplanan bazı bilgilere de dayandığını” yineleyen gazeteci, aynı üst düzey yetkilinin kendisine “Artık düşünülemez olan bir olayın bu kez gerçekten gerçekleşmesi durumunda mümkün olan en iyi konumda olacak şekilde plan yapmamız gerekiyordu.” dediğini ifade etti. Jim Sciutto, Milli Güvenlik Kurulu’nun yaz sonundan 2022 sonbaharına kadar olan dönemde Rusların nükleer silah kullanma olasılığına karşı her türlü önlemi ayrıntılı bir şekilde masaya yatırdığını bildirdi.





ABD’li araştırmacı gazeteci haberinde, 2022 yazının sonlarının, Ukrayna’daki Rus kuvvetleri için parlak geçmediğini ve Ukrayna güçlerinin güneyde Rus işgali altındaki Herson’a doğru ilerlediğini hatırlatarak, “Bu şehir, işgalden sonra Rusya’nın kazandığı en büyük ödül olmuştu. Ancak bu tarihlerde Ukrayna’nın karşı taarruzuna kapılma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Daha da önemlisi, Ukrayna kuvvetleri ilerledikçe tüm Rus birimlerinin kuşatılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasıydı. ABD yönetimi içindeki görüş, böylesine yıkıcı bir kaybın nükleer silah kullanımı için ‘potansiyel bir tetikleyici’ olabileceği yönündeydi.” dedi.





CNN’in haberinde ABD’nin böyle bir değerlendirmeyi, Moskova’nın taktiksel bir nükleer saldırıyı, Ukrayna’da Rusya’nın elinde bulunan toprakların daha fazla kaybedilmesine ve Rusya’ya yönelik herhangi bir potansiyel saldırıya karşı caydırıcı olarak görebileceği endişesiyle yaptığı kaydedildi.