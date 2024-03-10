Bilirkişi yargıçlığa soyundu: Mahkemede savunma yapan avukat örgüt üyesi ilan edildi

Bilirkişi, Emre Çınar’ın 15 Temmuz’la ilgili yargılamalarda sanıkların avukatlığını üstlenen Avukat Ayten İzmirli hakkında silahlı terör örgütüne üye olma iddiasıyla hazırladığı bilirkişi raporu tepki çekti. İzmirli hakkında mahkeme kovuşturmaya yer olmadığı kararını verirken, bilirkişinin kendisini mahkeme heyeti yerine koyup avukatı savunma yapmasıyla suçlamasıyla ilgili Barolar Birliği göreve çağrıldı.







HUKUKÇU GÜNEŞ BAROLAR BİRLİĞİNİ AKSİYON ALMAYA ÇAĞIRDI

Hukukçu Gökhan Güneş, yaptığı paylaşımda bilirkişinin kendisini mahkeme yerine koyup rapor hazırlamasına tepki göstererek, Barolar Birliği’ni bu ve benzeri bilirkişiler hakkında aksiyon almaya çağırdı. Güneş’in “Dosyalar bu bilir(!)kişilere emanet başlıklı paylaşımları şöyle:







DONANIMI OLMAYAN KİŞİLER BİLİRKİŞİ OLARAK ATANIYOR

– Güncel yargılamalarla ilgili önemli sorunlardan biri, hiç şüphesiz teknik bir nitelik ve donanıma sahip olmayan kişilerin bilirkişi olarak atanması ve bu kişilerin hazırladıkları raporlara dayanılarak insanların cezalandırması olmuştur.





RAPORLARDA SUÇ TEŞKİL EDEN İFADELER BİLE YER ALIYOR

– Bu kişiler, mahkemelerin kendilerine yüklediği misyonunun farkında olduklarından ve yazdıklarını “kutsal metin” kabul ettiklerini bildiklerinden, raporlarında suç teşkil eden ifadelere yer vermekten bile çekinmemektedirler. Bunlardan biri de görseldeki ibretlik rapordur.





ETKİLİ AVUKATLAR SUSTURULMAK İSTENİYOR

– Rapora konu dijital materyalleri incelenen kişi bir avukattır. Ancak, öyle sıradan biri değildir ve özellikle darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda mahkeme heyetlerinin adeta korkulu rüyasıdır. Hakkında soruşturma açılmasının ve dijital materyallerinin incelenmesinin nedeni de onu susturmak ve yaptığı etkili savunmaları engellemektir. Yani, yargı suçsuz birine karşı yine silah olarak kullanılmış, ancak hakkında açtıkları adli ve idari soruşturmaların hiç birinden bir sonuç elde edememişlerdir.





BİLİRKİŞİ RAPORUNDA KENDİSİNİ MAHKEME YERİNE KOYUYOR

– Raporu ilginç kılan, bilirkişinin adeta kendini mahkeme yerine koyarak yazdığı hususlardır. Zira bu kişi, dijital materyallerde hiç bir suç unsuruna rastlamasa da avukat Ayten İzmirli’nin görevi kapsamında depoladığı bilgi ve belgelerden hareketle haddini aşan ve suç teşkil eden şu ifadelere yer vermiştir;







– Elinde bulunan dosyalar ve dijital içerikler nedeniyle “F..../PDY” hakkında derinlemesine bilgi sahibi olduğu ve yargı tarafından suçlu bulunmuş faillerin aklanması için çalıştığı anlaşılmıştır.







GÖREVİNİN NE OLDUĞUNDAN HABERSİZ

– Evet yanlış okumadınız, adı bilirkişi olsa da hukuktan ve bir avukatın görevinin ne olduğundan habersiz bu kişi yazdığı raporda açıkça suç işlemiştir. İşte dosyalar böyle hukuktan nasipsiz kişilere emanet edilmektedir. Kamuoyunda tanınan önemli bir avukat hakkında bile böyle pervasız ve suç içeren ifadelere yer veren bir kişinin diğer dosyalarda neler yazabileceği izahtan varestedir.





GÜNEŞ, BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI’NI DA ETİKETLEDİ

– Bu paylaşımdan sonra @barolar birliği ve @ankarabarosu’ndan beklenen, aksiyon almaları ve adı bilirkişi olan bu şahısla ilgili gerekli girişimde bulunmalarıdır. @erincsagkan



