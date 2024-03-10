Avustralya'da inşa edilen Kuba Camii'nde ilk ezan sevinci

2016 yılında Avustralya’nın Melbourne şehrinde temeli atılan Kuba Camii için nefesler tutuldu. İbadete açılacak camide ilk ezan sevinci de yaşandı. Ayrıca bu caminin minaresinden halka açık ezan da okunabilecek ve bu Avustralya tarihinde bir ilk olacak.





OKYANUSYA'NIN EN YÜKSEK MİNARSİNE SAHİP Hizmet Gönüllülerinin fedakarlığıyla inşa edilen Kuba Camii'nin, Okyanusya'nın en yüksek minarelerine sahip olma özelliğini taşıyor. Minareden halka açık ezan okunabilecek. Çünkü residential bölge değil. Bu da Avustralya'da bir ilk olma özelliğini taşımış oluyor. Avustralya'da normalde minareden topluma açık ezan okunmuyor.





BİN BEŞÜZ KİŞİ BİR ARADA NAMAZ KALİBELECEK

Melborne'da hizmet veren Serenity (Huzur) Vakfı'nca yapılan Kuba Camii'nin temeli 2016'da atılmıştı. Kuba Camii 1500 kişilik kapasiteye ve 36 metrelik çift minareye sahip. Cenaze hizmetlerinin yanı sıra, bay ve bayanların ayrı ayrı ibadet edebileceği iki kat şeklinde projelendirildi. Ayrıca ISRA (İslami Bilimler ve Araştırmalar) Akademisinin de yer alacağı bir eğitim ve kültür kompleksi olma özelliğine sahip olmuş olacak. Bunun yanında, çay bahçesi, bir takım sosyal etkinliklerin de içinde yer aldığı geniş ve kapsamlı bir proje.





Kuba Cami projesi, hiçbir devlet desteği alınmaksızın, tamamen hayırseverlerin yardımlarıyla yapıldı.





NİZAMİYE KÜLLİYESİNE BENZER BİR İLİM VE KÜLTÜR KOMPLEKSİ OLACAK

Cami, Avustralya’nın en büyük iki şehri olan Melbourne ile Sydney’i birbirine bağlayan kavşakta yer alıyor. Cami Külliyesi ayrıca, Güney Afrika’da iş insanı Ali Kervancı tarafından inşa ettirilen Nizamiye Camii’ne benzer bir özellik taşıyor.